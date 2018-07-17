Samanyolu Haber /Dünya / Interpol Avrupa limanlarına destek ekibi gönderdi /17 Temmuz 2018 01:44

Interpol Avrupa limanlarına destek ekibi gönderdi

Interpol, turizm sezonunda yolcu kontrolü ve potansiyel teröristlerin tespitinde yardımcı olmak için Akdeniz’in 8 limanına çalışanlarını gönderdi

SHABER3.COM

Interpol komutasındaki terörle mücadele operasyonu ‘Neptün' adını aldı. Dünya Gümrük Örgütü ve AB Sınır Güvenliği Ajansı Frontex desteğiyle yürütülen operasyonda Cezayir, Fransa, İtalya, Fas, İspanya ve Tunus gibi ülkeler yer alıyor.

Interpol Terörle Mücadele Direktörü Patrick Stevens, "Tüm dünya büyük oranda hava ve kara sınırlarını koruma üzerine yoğunlaşırken deniz yönünden potansiyel güvenlik tehditleri daha az ilgi topluyor" diye konuştu.

Birçok terörist ile insan, silah ve uyuşturucu kaçakçılarının Kuzey Afrika'dan Güney Avrupa ülkelerine geçiş için Akdeniz'deki deniz yollarından yararlandığı kaydedilen açıklamada, "çatışma bölgelerinden geri dönen yabancı militanların" sahte pasaport ve seyahat belgelerini kullandığı ifade edildi.

‘Neptün' operasyonunun kilit önemdeki unsuru, çalınan seyahat belgeleriyle (SLTD) ilgili bilgileri içeren Interpol veri tabanına limanlarda erişimin sağlanması oldu. Bu veri tabanı sayesinde yolcuların bilgileri ve pasaport bilgileri kontrol ediliyor.

Interpol'ün verdiği bilgiye göre, operasyonun ilk haftasında, 4 terör zanlısı ve ismi kayıplar listesinde geçen bir kişinin bulunduğu yer tespit edildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Interpol Avrupa limanlarına destek ekibi gönderdi Sonraki Haber >>

'Kimse Muharrem beye o gece sonuç monuç göndermedi'

'Kimse Muharrem beye o gece sonuç monuç göndermedi'

RAHMET, ÜMİT VE NİYAZ

RAHMET, ÜMİT VE NİYAZ

Paris'te sokaklar karıştı...

Paris'te sokaklar karıştı...

İskoçya'da Trump'a paraşütlü protesto...

İskoçya'da Trump'a paraşütlü protesto...

AB Komisyon Başkanı'nın görüntüsü tartışılıyor

AB Komisyon Başkanı'nın görüntüsü tartışılıyor

Gültekin 'İnce sarhoş olunca kameraların karşısına çıkamadı' dedi

Gültekin 'İnce sarhoş olunca kameraların karşısına çıkamadı' dedi

Maç seyreden Hırvat itfaiyecilerin görüntüsü olay oldu

Maç seyreden Hırvat itfaiyecilerin görüntüsü olay oldu

İşte İslam dünyasının ihtiyacı olan şey....

İşte İslam dünyasının ihtiyacı olan şey....

Kur'an hocası Nesrin Gençosman cezaevinde öldürüldü

Kur'an hocası Nesrin Gençosman cezaevinde öldürüldü

Müslümanlar, münafıklara çok aldanırlar....

Müslümanlar, münafıklara çok aldanırlar....
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
04:32:31