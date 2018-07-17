Interpol Avrupa limanlarına destek ekibi gönderdi

Interpol komutasındaki terörle mücadele operasyonu ‘Neptün' adını aldı. Dünya Gümrük Örgütü ve AB Sınır Güvenliği Ajansı Frontex desteğiyle yürütülen operasyonda Cezayir, Fransa, İtalya, Fas, İspanya ve Tunus gibi ülkeler yer alıyor.







Interpol Terörle Mücadele Direktörü Patrick Stevens, "Tüm dünya büyük oranda hava ve kara sınırlarını koruma üzerine yoğunlaşırken deniz yönünden potansiyel güvenlik tehditleri daha az ilgi topluyor" diye konuştu.





Birçok terörist ile insan, silah ve uyuşturucu kaçakçılarının Kuzey Afrika'dan Güney Avrupa ülkelerine geçiş için Akdeniz'deki deniz yollarından yararlandığı kaydedilen açıklamada, "çatışma bölgelerinden geri dönen yabancı militanların" sahte pasaport ve seyahat belgelerini kullandığı ifade edildi.





‘Neptün' operasyonunun kilit önemdeki unsuru, çalınan seyahat belgeleriyle (SLTD) ilgili bilgileri içeren Interpol veri tabanına limanlarda erişimin sağlanması oldu. Bu veri tabanı sayesinde yolcuların bilgileri ve pasaport bilgileri kontrol ediliyor.





Interpol'ün verdiği bilgiye göre, operasyonun ilk haftasında, 4 terör zanlısı ve ismi kayıplar listesinde geçen bir kişinin bulunduğu yer tespit edildi.