Samanyolu Haber /Medya / İnternetteki küfürlü diziye milyonluk ceza /17 Şubat 2018 15:10

İnternetteki küfürlü diziye milyonluk ceza

RTÜK'ün internetteki yayınlara da ceza vermesine olanak sağlayan düzenleme sonrası ilk adım atıldı. 'Çukur' isimli dizinin küfürlü sahnelerini sansürlemeden veren siteye 1 milyon TL ceza kesildi.

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RTÜK'ün internetteki yayınlara da ceza vermesine olanak sağlayan düzenleme sonrası ilk adım atıldı. TV dizisinin küfürlü sahnelerini sansürlemeden veren Show TV'nin internet sitesine 1 milyon TL ceza kesti.

Çukur adlı dizideki bir karakterin küfür içeren ve 'bip'lenerek ekrana getirilen görüntülerinin internette sansürsüz yayınlanmasının ardından RTÜK kanala ceza kesti.

Kurul kararında, “Söz konusu ifadeler yayında biplenmiş bir şekilde ekrana yansımasına karşın, Show TV’nin resmi internet sitesinde yer alan dizinin, sansürsüz bölümlerinde küfür niteliğinde ifadeler biplenmeden yayımlanmaktadır. Dizinin televizyonda yayımlanan biplenmiş yayını ile internet sitesinde yer alan sansürsüz hali beraber değerlendirildiğinde; biplemenin zaman zaman yeterince iyi yapılmadığı, zaman zaman da argo ve küfür niteliğindeki ifadeleri söyleyen kişinin ağız hareketlerinden ekran başındaki izleyiciler tarafından anlaşılabileceği görülmektedir” ifadelerine yer verdi.

İnternet yayını üzerinden verilen ceza bir ilk oldu. Kararla yayıncı Show TV’ye 'dilin düzeysiz, kaba ve argo kullanımı' gerekçesiyle yaklaşık 1 milyon liralık ceza kesildi.
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