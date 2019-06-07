Samanyolu Haber /Teknoloji / İnternette en çok kullanılan 10 dil /07 Haziran 2019 11:50

İnternette en çok kullanılan 10 dil

2018 yılı sonu itibarıyla dünyada 4,38 milyar internet kullanıcısı var. Dünya nüfusunun yüzde 56'sı sanal âlemde kayıtlı görünürken diller arasındaki rekabet de giderek artıyor.

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İnternette en çok konuşulan ilk üç dil İngilizce, Çince ve İspanyolca olarak öne çıkıyor. Bloomberg HT'nin derlediği verilere göre ilk üç dili 226,6 milyon kullanıcı sayısı ile Arapça takip etti. 

Sanal âlemde 171,5 milyon kişi de Portekizce konuşuyor. 

HANGİ MİLLET DAHA AKTİF?

"Dünyada konuşulan diller" ve "dillere göre internet kullanıcı sayısı" ise internette en çok hangi milletlerin aktif olduğunu gözler önüne seriyor.


RAKAMLARLA SANAL DÜNYA:

*4,38 milyar internet kullanıcısı (Dünya nüfusunun yüzde 56’sı)

*3,48 milyar sosyal medya kullanıcısı (Dünya nüfusunun yüzde 45’i)

*5,11 milyar mobil kullanıcısı (Dünya nüfusunun yüzde 67’si)

*3,25 milyar mobil sosyal medya kullanıcısı (Dünya nüfusunun yüzde 42’si)
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