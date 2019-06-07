İnternette en çok kullanılan 10 dil

İnternette en çok konuşulan ilk üç dil İngilizce, Çince ve İspanyolca olarak öne çıkıyor. Bloomberg HT'nin derlediği verilere göre ilk üç dili 226,6 milyon kullanıcı sayısı ile Arapça takip etti.





Sanal âlemde 171,5 milyon kişi de Portekizce konuşuyor.





HANGİ MİLLET DAHA AKTİF?





"Dünyada konuşulan diller" ve "dillere göre internet kullanıcı sayısı" ise internette en çok hangi milletlerin aktif olduğunu gözler önüne seriyor.



