Samanyolu Haber /Teknoloji / İnternetsiz WhatsApp dönemi /04 Aralık 2017 00:09

İnternetsiz WhatsApp dönemi

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, artık internetsiz de kullanılabilinecek.

İnternetsiz WhatsApp dönemi


WhatsApp bildiğiniz gibi internet üzerinden sizlere mesajlaşma, arama ve görüntülü konuşma imkanı veriyor. Bağlantınız olmadığı zamansa, Wi-Fi ve hücresel ağ açılana kadar yolladığınız tüm mesajlar asılı kalıyor ve bağlantı geldiğinde karşı tarafa iletiliyor. Peki internetsiz WhatsApp kullanmak mümkün mü?

Android yüklü cihazınızdan Ayarlar > Bağlantılar > Mobil Ağlar kategorisini seçin. Bazı Android cihazlarda bu bağlantıya Diğer Ağlar seçeneği altından ulaşabilirsiniz. Mobil Ağlar kategorisi üzerinde Erişim Noktası Adları seçeneğine gelin. Erişim Noktası Adları bölümünde ekranın sağ üstünde yer alan ekle seçeneğini seçin. Açılan ekranı aşağıdaki bilgilerle doldurun:

– İsim: WhatsApp

– APN: İnternet

– Proxy: 127.0.0.01

– Bağlantı Noktası: 8080

Bu bilgileri girdikten sonra, oluşturduğunuz profili kaydedin ve Erişim Noktası Adları bölümünden Whats App'ı seçin. İnternetsiz WhatsApp iOS üzerinde bulunmamaktadır. iOS üzerinde proxy ve port ayarlarını değiştirmek mümkün değildir. Eğer tüm bilgileri doğru girdiyseniz, Ağ ekranın aşağıdaki gibi görünmesi gerekmektedir.

İNTERNETSİZ WHATSAPP İÇİN DİĞER YÖNTEMLER

Bunun dışında Whats App Bluetooth Messenger uygulamasını kullanarak yakınınızdaki kişilere kolayca mesaj yollayabilirsiniz. Bluetooth'un sağlayacağı kısa mesafeli radyo frekansını kullanarak uygulamadaki kişilere mesaj atabilirsiniz.
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