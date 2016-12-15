Samanyolu Haber /Teknoloji / İnternetsiz Instagram dönemi /15 Aralık 2016 18:53

İnternetsiz Instagram dönemi

Snapchat'e karşı Instagram kozunu oynayan Zuckerberg şimdi de Intagram'daki paylaşımların kaydedilebilmesini sağlayan bir özelliği yayına aldı.

İnternetsiz Instagram dönemi


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Instagram'ın son güncellemesi ile gelen özellik, kullanıcılara daha sonra incelemek istedikleri bir paylaşımı kaydetme imkanı veriyor. Böylece ilgili post daha sonra internet bağlantısı olmadan da incelenebiliyor.

Kaydedilen paylaşımlar, Instagram'da beliren yeni bir sekmenin altında saklanıyor. Kullanıcı dilediği zaman bu sekmeye geçiş yapıp sakladığı paylaşımları offline olarak izleyebiliyor.

Bir paylaşımı kaydetmek için görselin sağ altındaki ayraç işaretine tıklamak yeterli olacak.

Bu paylaşımlara, videolar da dahil. Elbette paylaşımlar için yapılan yorumlar güncel olmayabiliyor.

Yeni özellik Instagram'ın 10.2 versiyonunda geçerli. Söz konusu güncelleme ise ABD'li kullanıcılardan başlayarak parti parti tüm dünyada yayınlanacak.
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