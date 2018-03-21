İnternete konulan deprem haritası sistemi çökertti

E-Devlet'in soyağacı uygulamasının ardından, yeni deprem haritası AFAD'ın internet sitesinde erişime açıldı. Yoğun ilgi nedeniyle kısa süre sonra geçiçi olarak yayından kaldırılan harita, vatandaşın oturduğu yerdeki deprem riskini öğrenmesine olanak sağlıyor. Deprem riskinin mahalle bazında ortaya çıkması, 'ev ve arazi fiyatlarında dalgalanma olur mu' sorusunu da gündeme getirdi.







Milliyet'ten Mithat Yurdakul'un haberine göre, Türkiye Deprem Tehlike Haritası ve Parametre Değerleri Hakkındaki Bakanlar Kurulu Kararı yürürlüğe girdi. Harita, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sayfasında yayımlanmaya başlandı. Haritayla, mahalle bazında deprem riski sorgulanabiliyor.







ODTÜ, Boğaziçi gibi üniversitelerin katkısıyla hazırlanan haritayla, zemin yapısı deprem riskinde gözönüne alınabiliyor. Sistemin hizmete açılmasıyla birlikte, "https://tdth.afad.gov.tr" sitesinden oturdukları yerin deprem riskini sorgulayan vatandaşlar, e-devletteki soyağacı uygulamasında olduğu gibi AFAD'ın internet sitesinin kitlenmesine neden oldu. Daha sonra hizmet geçici olarak internet sitesinden kaldırıldı.





İnternet üzerinden mahallelerin deprem riskinin görülmesi, arazi fiyatlarında spekülasyonu gündeme getirdi. İstanbul depreminden sonra bazı semtlerin daha güvenli bulunması, yapılaşmada tercihleri değiştirmişti.





'DEPREM KİMSENİN UMURUNDA DEĞİL'





İstanbul Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Nizameddin Aşa, 1999 depreminden sonra bir tedirginlik yaşandığını ve 2000'li yılların başında İstanbul halkının güvenli gördükleri bölgelere taşındığını anımsatarak, "Sağlam zemin rağbet gördü. Sonra ilgi azaldı. Daha sonra Avcılar gibi deprem açısından, sabıkalı görülen yerler bile eski haline döndü. Bu haritanın da önemli bir etkisi olmaz" dedi.



İnsanların depremi kanıksadığını belirten Aşa, "Eskiden bodruma inilir, kolonlara bakılırdı. Şimdi o hassasiyet kalmadı" dedi.





Depremden sonra Marmara sahiline bakan Kadıköy, Zeytinburnu, Beylikdüzü gibi yerlerin riskli olarak görüldüğünü anımsatan Aşa, "Artık Avcılar'da bile kimsenin umurunda değil" diye konuştu. Aşa, "Deprem yönetmeliğine göre yapılan binalarda sorun yok, riskli binalar kentsel dönüşümle yenileniyor. Emlak alıcısı şu anda beklemede" dedi.