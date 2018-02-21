Samanyolu Haber /Gündem / İnternet yayınlarına RTÜK denetimi komisyondan geçti /21 Şubat 2018 21:51

İnternet yayınlarına RTÜK denetimi komisyondan geçti

İnternet yayınlarına Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) denetimi getiren düzenleme, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi.

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Maliye Bakanı Naci Ağbal, komisyon üyelerinden gelen eleştirilerle ilgili olarak, “Genel Kurul aşamasından önce değerlendirelim” yanıtını verdi.

ANAYASAYA AYKIRI

Tasarıyla ilgili yapılan görüşmelerde, CHP İzmir Milletvekili Zekeriya Temizel, “Bu şekilde sınırlamaların ölçülülük ilkesine uygun olması lazım. Anayasaya tamamen aykırı olan inanılmaz bir takım düzenlemeler yapıyorsunuz” derken, CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, “Teknoloji akıp gidiyor, biz 4. Murat dönemindeki yasaklarla teknolojiyle mücadele ediyoruz” diye konuştu.

KISITLAMAK İSTEMİYORUZ

Maliye Bakanı Ağbal ise, vekillerden sonra yaptığı açıklamada “Söylediğiniz endişeleri giderecek ne var, bakalım. İyileştirilebilecek alanlar varsa iyileştirelim. Yayıncılığın kısıtlanması gibi bir anlayışımız yok. Kurallı, kaideli bir piyasa faaliyeti varsa, herkes aynı kurallara tabii olmalı diyoruz” ifadelerini kullandı.
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