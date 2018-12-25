İnternet sitelerinin güvenlik duvarını aşabilen yapay zeka geliştirildi





Şinhua haber ajansının haberine göre derin öğrenme teknikleriyle geliştirilen bir algoritma kullanan yapay zeka programı, Google, Wikipedia, Microsoft, Baidu, Alibaba ve Tencent tarafından kullanılan 50 popüler internet sitesinde test edildi ve çoğu testi yüzde 50’nin üzerinde başarıyla saniyenin 20’de biri hızda tamamladı.





