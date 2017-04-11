İnternet kullanımında yeni kurallar

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), internet toplu kullanım sağlayıcıları ve ticari amaçla internet toplu kullanım sağlayıcılarının yükümlülükleri ve sorumlulukları ile denetimlerine ilişkin esasları düzenleyen yönetmeliği yeniledi.

FİLTRELEME SİSTEMİ KULLANACAKLAR

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan yönetmeliğe göre, internet toplu kullanım sağlayıcıları ile ticari amaçlı internet toplu kullanım sağlayıcıları; konusu suç oluşturan içeriklere erişimi önleyici tedbirleri almak amacıyla içerik filtreleme sistemini kullanacaklar. Erişim kayıtlarını elektronik ortamda kendi sistemlerine kaydedecekler ve iki yıl süre ile saklayacaklar.









KULLANICIYI SMS’LE TANIYACAKLAR





Kamuya açık alanlarda internet erişimi sağlayan toplu kullanım sağlayıcılar, kısa mesaj servisi (SMS) ve benzeri yöntemlerle kullanıcıları tanımlayacak sistemleri kuracaklar.

İNTERNET KAFEYE YAŞ DÜZENLEMESİ





İnternet toplu kullanım işyerlerine 12 yaşından küçükler, ancak yanlarında veli veya vasileriyle girebilecekler, 15 yaşından küçükler ise yanlarında veli veya vasileri olmadan saat 20:00’dan sonra işyerlerine alınmayacaklar. İşyerlerinde elektronik ve mekanik oyun alet ve makineleri bulunamayacak.



