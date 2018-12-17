İnternet Devlerine kötü haber...

Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, büyük internet tekellerinin, 2019 itibarıyla ülkedeki kazançları üzerinden vergilendirileceğini açıkladı. Le Maire, düzenlediği basın toplantısında, Google, Apple, Facebook, Amazon gibi şirketlerin Fransa'daki gelirleri üzerinden 1 Ocak 2019 itibarıyla vergilendirileceğini söyledi. Bu miktarın 500 milyon avroyu bulduğunu ifade eden Le Maire, Alman Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Olaf Scholz ile telefonda görüştüğünü ve kendisiyle internet devlerinin AB üyesi ülkelerde de elde ettikleri gelir üzerinden vergilendirilmesi için çalışmalar yürüttüğünü söyledi.





Google, Apple, Facebook ve Amazon gibi şirketler, gelirlerini elde ettikleri ülkede değil, daha düşük vergi ödeyebilecekleri ülkelerde beyan ediyor ve bu yolla daha fazla kâr ediyorlar.