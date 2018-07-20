Samanyolu Haber /Gündem / Instagram'dan flaş karar... Bir çok hesabı bugün kapatıyor /20 Temmuz 2018 12:43

Instagram'dan flaş karar... Bir çok hesabı bugün kapatıyor

Facebook ve Instagram, 13 yaşın altında tespit ettiği kullanıcılarının hesaplarını daha aktif bir biçimde kapatma kararı aldı. Yasal olarak 13 yaşın altındaki kullanıcılara izin verilmese de uygulamada sadece mahkemeye veya soruşturmaya konu olduğu taktirde hesaplar incelemeye alınıyordu.

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Sosyal medya devi Facebook, TechChurch’e yaptığı açıklamada çocuk kullanıcılarını koruma kararını daha aktif bir şekilde uygulamaya alacaklarını ve 13 yaşın altında tespit ettikleri kullanıcı hesaplarını kapatacaklarını açıkladı.

Kapatılan hesapları geri almak için kullanıcıların devlet tarafından verilmiş bir fotoğraflı kimlik kartı ile 13 yaşından büyük olduklarını ispat etmelerini isteyecek.

Aslında bu sorunun kaynağı Facebook’un kayıt olurken yaşı kanıtlayacak herhangi bir resmi onay gerektirmemesi olarak görülüyor.

Bu konudaki alınacak sert bir kısıtlamanın, Instagram ve Facebook’un kullanıcı sayısına bağlı olarak reklam gelirlerinin azalması ile sonuçlanabileceğine dikkat çekiliyor.

Çocuklar için 13 yaşına geldiklerinde, onları Facebook’a yönlendiren bir çok içeriğe yatırım Facebook’a nazaran Instagram gençler arasında daha populer olarak kullanılıyor.

Bu değişiklik kararıÿ İrlanda, Dublin’deki CPL Resources adlı üçüncü parti firma’nın Facebook’a içerik incelemesi yaptığını fark eden bir gazetecinin aracılığıyla, ABD Kanal 4 ve Firecrest Films’in incelemelerininin sonucundaki belgeselin arkasından geldi.
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