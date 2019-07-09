Instagram'da yeni dönem: Önce uyarı sonra engelleme...

Instagram dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarından biri.





Nisan 2012'de sosyal medya devi Facebook tarafından 1 milyar dolara satın alınan uygulama Statista verilerine göre aylık 1 milyar kişi tarafından kullanılıyor.





Uygulamanın en çok eleştirilen yönlerinden biri fotoğraf altına yazılan rahatsız edici yorumlar ve aşırı hashtag kullanımına izin vermesiydi.





Instagram siber zorbalık olarak da adlandırılan ve çok tartışılan bu sorunların önüne geçmek için "Gölge Yasaklama" adı altında bir özellik geliştirdi.





Henüz test aşamasında olan özellik aktif hale getirildiğinde, rahatsız edici içerik paylaşanların diğer kullanıcılarla etkileşimi tamamen kesilecek.





"Shadow Ban" yani "Gölge Yasaklama" olarak bilinen bu yeni sistem ile birlikte kullanıcılar, Instagram’ın "Bu yorumu göndermek istediğinize emin misiniz?" sorusu ile uyarı alacak.





Eğer uyarılara rağmen kullanıcı aynı eylemlerde bulunmaya devam ederse etkileşimi kısıtlanacak.





Kullanıcılar Gölge Yasaklama sistemi altında engellendiğinde ise artık Instagram aramalarında görünmeyecek, yaptıkları yorumları kimse okuyamayacak.





Instagram Başkanı Adam Mosseri, erken aşama testlerde özelliğin insanların yorumlarını geri almaya teşvik ettiğini ve yansıtmak istedikleri görüşü daha hafif bir dille aktardıklarını belirtiyor:





Topluluğumuzdaki gençlerden kendilerine zorbalık yapan kişileri engellemek, takip etmekten çıkmak ya da rapor etmek konusunda isteksiz olduklarını duyduk, çünkü bu yaşadıkları durumu, özellikle de gerçek hayatta zorbalarıyla etkileşime girerlerse, kızıştırabilir.





(Independent Türkçe)



