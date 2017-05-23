Samanyolu Haber /Gündem / Instagram'a arşiv özelliği eklendi /23 Mayıs 2017 13:03

Instagram'a arşiv özelliği eklendi

Fotoğraf paylaşım uygulaması Instagram yeni bir özelliği devreye soktuç Bundan sonra kullanıcılar seçtikleri fotoğrafları silse bile 'arşiv' özelliği sayesinde görüntülemeye devam edebilecek.

Instagram'a arşiv özelliği eklendi

Instagram kullanıcıları kimi paylaşımlarının yeterince iyi olmadığını ya da yeterince beğeni almadığını düşününce fotoğraflarını silebiliyor ancak bazı kullanıcılar daha sonra fotoğraflarını sildikleri için pişman olabiliyor.
Instagram bunun önüne geçebilmek için yeni bir özelliği devreye soktu.

'Arşiv' özelliği sayesinde başkalarının görmesi istenmeyen fotoğraflar profil kısmından bu bölüme aktarılabilecek.

Çekilen fotoğrafların sağ üst kısmında yer alan 'arşivle' seçeneğini seçerek, klasörünüze eklediğiniz tüm içeriklere ulaşabiliyorsunuz.


Sputnik Türkiye, Instagram'da da yayında

Arşiv kısmındaki fotoğraflar sadece profilin sahibine açık olacak ve buraya konulan fotoğraflar istenildiği takdirde tekrar profil kısmında ilk eklendiği tarih ve saat aralığında yayınlanacak.
TechCrunch'a konuşan Instagram şirketi sözcüsü "Her zaman Instagram deneyimini geliştirmek için yeni yollar deniyoruz" dedi.

Şu anda sınırlı sayıda kullanıcının hesabında etkin olan arşiv özelliğinin gelecek aylarda yaygınlaşacağı belirtildi.
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