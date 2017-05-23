Instagram'a arşiv özelliği eklendi

Instagram kullanıcıları kimi paylaşımlarının yeterince iyi olmadığını ya da yeterince beğeni almadığını düşününce fotoğraflarını silebiliyor ancak bazı kullanıcılar daha sonra fotoğraflarını sildikleri için pişman olabiliyor.

Instagram bunun önüne geçebilmek için yeni bir özelliği devreye soktu.





'Arşiv' özelliği sayesinde başkalarının görmesi istenmeyen fotoğraflar profil kısmından bu bölüme aktarılabilecek.



