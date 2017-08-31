Samanyolu Haber /Teknoloji / Instagram uyardı: İletişim bilgilerinizi ele geçirmeye çalışabilirler /31 Ağustos 2017 16:34

Instagram uyardı: İletişim bilgilerinizi ele geçirmeye çalışabilirler

Instagram, tanınmış kullanıcılarına bir bilgi mesajı göndererek, hesaplarına düzenlenen ve iletişim bilgilerini ele geçirmeye yönelik bir dizi saldırıya karşı uyardı.

Instagram uyardı: İletişim bilgilerinizi ele geçirmeye çalışabilirler

Facebook'un 2012'de satın aldığı popüler fotoğraf paylaşım platformu Instagram, çoğu ünlü kişiler olan profili doğrulanmış kullanıcılarına bir uyarı mesajı gönderdi.
Şirket, iletişim bilgilerini çalma amacıyla bu kişilerin hesaplarına bir ya da birden fazla saldırı düzenlenmekte olduğunu açıkladı ve kullanıcılarını hesaplarındaki şüpheli faaliyetlere karşı uyanık olmaları yolunda uyardı. Öte yandan açıklamada şifrelerin çalınmasının söz konusu olmadığı vurgulandı.    

Açıklamada saldırıların, Instagram'ın uygulama programı arayüzünde (API) meydana gelen bir hatadan kaynaklandığı ve bu hatanın onarıldığı kaydedilirken, hangi hesapların etkilendiği ise belirtilmedi.

Instagram'ın dünya genelinde 500 milyonu aşkın kullanıcısı bulunuyor.
<< Önceki Haber Instagram uyardı: İletişim bilgilerinizi ele geçirmeye... Sonraki Haber >>

Türkiye'deki mağduriyetleri Hindistanlı karikatürist dünyaya duyurmaya devam ediyor

Türkiye'deki mağduriyetleri Hindistanlı karikatürist dünyaya duyurmaya devam ediyor

Kuzey Kore, ABD'nin uçak gemisini 'vurdu'

Kuzey Kore, ABD'nin uçak gemisini 'vurdu'

Enes Kanter ölüm tehditleri alıyor

Enes Kanter ölüm tehditleri alıyor

CHP'den Perinçek'e: Saray uşağı

CHP'den Perinçek'e: Saray uşağı

Hukukçu Uğur Poyraz ByLock'u 1.5 dakikada çökertti

Hukukçu Uğur Poyraz ByLock'u 1.5 dakikada çökertti

ABD Dışişleri Bakanı: Trump kendi adına konuşuyor

ABD Dışişleri Bakanı: Trump kendi adına konuşuyor

Sağlam insan kıtlığı...

Sağlam insan kıtlığı...

Erdoğan'ın hukuk tanımazlığı sıradanlaşıyor...

Erdoğan'ın hukuk tanımazlığı sıradanlaşıyor...

Cemaatı bölme planı ne zaman başladı; devam ediyor mu?

Cemaatı bölme planı ne zaman başladı; devam ediyor mu?

Vatan Şaşmaz ölüme böyle gitti

Vatan Şaşmaz ölüme böyle gitti
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:12:09