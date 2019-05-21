Samanyolu Haber /Teknoloji / Instagram milyonlarca fenomene ait hesap bilgilerinin nasıl sızdırıldığını inceliyor /21 Mayıs 2019 22:39

Instagram milyonlarca fenomene ait hesap bilgilerinin nasıl sızdırıldığını inceliyor

Instagram, yaklaşık 50 milyon kullanıcısının kişisel bilgilerinin, sanal ortamda korunmasız ve şifresiz erişim sağlanabilen bir veri tabanına nasıl girdiğini inceliyor.

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TechCrunch internet sitesinde yer alan haberde, 'influencer' olarak bilinen bazı Instagram fenomenlerinin e-posta ve telefon numaraları gibi kişisel bilgilerin korunmasız bir veri tabanında toplandığı duyurulmuştu.

Veri tabanının izi, Mumbai merkezli Chtrbox şirketine uzanıyor.

Facebook'un sahibi olduğu Instagram bu haberin ortaya çıkmasından sonra, BBC'ye açıklamasında verilerin nereden geldiğini bulmaya çalıştıklarını söyledi.

Instagram açıklamasında "E-posta ve telefon numaralarının da bulunduğu, tarif edilen veri tabanının Instagram verilerinden mi yoksa başka kaynaklardan mı sağlandığını anlamaya çalışıyoruz. Verinin nereden geldiğini ve kamuoyuna nasıl sızdırıldığını anlamak için Chtrbox ile de görüşüyoruz" dedi.

TechCrunch internet sitesindeki haberde, korunmasız veri tabanında, kullanıcıların konum bilgilerinin de yer aldığı belirtildi.

Veri tabanı, Amazon'un bir sunucusunda, şifresiz, erişime açık halde depolanıyordu. Açığı keşfeden bir Hint araştırmacı konuyla ilgili Tech Crunch'a uyarıda bulundu.

Bir pazarlama şirketi olan Chtrbox, BBC'nin konuyla ilgili yorum talebine karşılık vermedi ama veri tabanını internetten kaldırdı.

Instagram hesaplarından bilgi toplamak ve elde etmek sosyal medya kullanım sözleşmesinin ihlali sayılıyor.

(BBC Türkçe)

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