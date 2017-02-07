İnsanlık tarihi böyle bir kitap düşmanlığı görmedi

Ortaçağ kafası: AKP 70 ton kitabı imha etti





Milli Eğitim Bakanlığı’nın okullara dağıtımını durdurduğu 57 kitabın düzeltme ve yeni baskılarının maliyetinin 43 milyon 741 bin TL olduğu ortaya çıktı. MEB verilerine göre; 15 Temmuz darbe tiyatrosunun ardından okul kütüphanelerinde Hizmet Hareketine yakın yayınevlerine ait 216 bin 223 kitap tespit edildi. Bu kitapların kayıtlardan düşülmesi için çalışmalara başlandı. Söz konusu on binlerce kitap, kayıtlardan düşürüldükten sonra okul kütüphanelerinden tamamen kalkacak.













12 Eylül döneminde 39 ton kitabın imha edilidiğini belirten CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, bu kitapların imhasının 70 tona yakın olacağını kaydetti. Yüceer, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, 15 Temmuz sonrasında kaç kitap için toplatılma kararı çıkarıldığını, yeni basılan kitapların maliyetini sorduğu önergesine yanıt geldi.





Milyarlarca zarar





Verilen yanıtta, “Bakanlığımızca okullara dağıtımı durdurulan 57 ders kitabının yeniden baskıları yapılarak özel sektör yayını ders kitapları 6 Kasım 2016, Bakanlığımız yayını ders kitapları 30 Kasım 2016 karihi itibariyle dağıtım noktası il ve ilçe müdürlüklerine teslimi sağlanmıştır. Düzeltmeleri yapılarak yeni baskıları yapılan ders kitaplarının maliyeti 43 milyon 741 bin 626 TL’dir” denildi. Yanıtta; Bakanlığa bağlı okul kütüphanelerinde 27 Temmuz tarihli KHK’nin listesinde adı geçen yayınevlerine ait 216 bin 223 adet kitap tespit edildiği, söz konusu kitapların kütüphane kayıtlarından düşürülmesi için işleme başlandığı kaydedildi.