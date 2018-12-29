İnsanlık dışı uygulama

Ankara Barosu Cezaevi Sorunları İnceleme Komisyonu, Sincan Kadın Kapalı Cezaevi’nde sohbet hakkı kısıtlandığı için eylem yapan kadın mahkumların soğuk hücrelere atıldığı, 4 kez çıplak aramaya maruz kaldığı ve gardiyanlar tarafından darp edildiklerini bildirdi.





Ankara Barosu Cezaevi Sorunları İnceleme Komisyonu’na bağlı avukatlar Ayşegül Çağatay ve Ercan Sadık İpekçi ile Avukat Hakları Merkezi’nden avukat Fatih Gökçe, 19-27 Aralık 2048 tarihleri arasında Sincan Kadın Kapalı Hapishanesi’nde yaşanan “kötü muamelelere” ilişkin rapor hazırladı. Sincan Kadın Cezaevi’nde haftalık 10 saat uygulanması gereken sohbet hakkının 3 saate indirilerek kısıtlanması üzerine bazı siyasi mahkûmların iki hafta önce eyleme başladığı ifade edilen raporda, eyleme katılan 5 kadın mahkûmun yaşadıkları özetle şöyle anlatıldı:





-Tutuklu kadınların anlatımına göre eylem yapan koğuşlardan birine gardiyanlar tarafından saldırıda bulunulduğu, bu koğuşta bulunan 2 tutuklunun (Semiha Eyilik, Aysun Akdağ) apar topar Kandıra Hapishanesi’ne sevk edildiği, bu koğuşta bulunan diğer kadın tutukluların tekli tecrit hücrelerine konulduğu öğrenilmiştir. Tekli hücrelere konulan Fadik Adıyaman, Gülhan Sağaltıcı, Elif Akkurt, Eda Kaya ve Şirin Ayaz hücrelere konuldukları andan itibaren koğuşlarına geri götürülmek talebi ile açlık grevi yapmaya başlamışlardır.





-Kapatıldıkları hücrelerin çok pis olduğu ve kendilerine hiçbir temizlik malzemesi verilmediği bildirilmiştir. Kadınlar ilk 6 gün sabun ve peçete dahil hiçbir temizlik malzemesine ulaşamamışlardır. Hücrede tutulan kadınlar soğuktan ve hijyenik olmayan koşullardan kaynaklı ishal, yüksek ateş, enfeksiyon gibi rahatsızlıklar yaşadıkları bildirilmiştir.





-Hücrelerdeki bu insanlık dışı durumu protesto etmek için hükümlü Elif Akkurt, 24 Aralık’ta tarihinde 08.30 saatlerinde yatağını ateşe vermiş, dumandan etkilenerek bayılmış baygın bir şekilde hastaneye kaldırılmadan evvel kendisine çıplak arama yapılmıştır. Elif Akkurt’a aynı gün içinde toplam 4 sefer çıplak arama yapılmıştır.





Ayaz'ın omurlarından ikisi çatladı





-Tekli hücrelerde tutulan Şirin Ayaz, Gülhan Sağaltıcı ve Eda Kaya’nın hücrelerine çok kalabalık bir gardiyan grubu gelmiş ve 2. müdürler önünde çırılçıplak soyularak aranmışlardır. Regl dönemindeki bir müvekkilin pedinin içine dek bakıldığı bildirilmiştir. Bu onursuz arama saldırısı sırasında Şirin Ayaz’ın omurlarından ikisi çatlamıştır. Gülhan Sağaltıcı’nın kollarındaki morluklar ve tırnak izleri ziyaret eden avukatlar tarafından tespit edilmiştir. Ayrıca Şirin Ayaz’ın sağ gözünün ve yüzünün sağ tarafının şişmiş ve morarmış olduğu, sağ elinin parmaklarını düz tutamadığı avukatlar tarafından gözlemlenmiştir.