İnsanlık dışı olay!

Olay, Kaynarca Birlik Mahallesi’nde ormanlık alanda meydana geldi.







Köylüler, ormanlık alanda öldürülmüş bir kadın ile çocuğun cesetlerini görünce jandarmaya haber verdi. Olay yerine jandarma ve polis ekipleri gelirken, öldürülen kişinin Hatipler Mahallesi’nde oturan ve Suriye uyruklu Emani Arrahman isimli hamile kadın ve 10 aylık çocuğu olduğu belirlendi.





Olay yerinde yapılan incelemede hamile kadının tecavüze uğradıktan sonra 10 aylık çocuğu ile birlikte başlarına taşla vurularak öldürüldüğü tespit edildi.





Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından anne ve çocuğunun cesetleri Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.





TARTIŞTIKLARI MESAİ ARKADAŞLARININ KARISINI KAÇIRIP TECAVÜZ ETMİŞLER!





Yürütülen soruşturmada B.K. ve C.K. yakalandı. Gözaltına alınan B.K. ve C.K.’nın vahşice öldürülen Arrahman’ın eşi ile birlikte aynı tavuk fabrikasında çalıştıkları tespit edildi.





Şüpheliler B.K. ve C.K.’nın birkaç gün önce tartıştıkları mesai arkadaşlarının fabrikada çalıştığı sırada evinin kapısını gece saatlerinde levye ile açarak karısını ve çocuğunu kaçırdıkları belirlendi.





İTİRAF ETTİLER!





Şüphelilerin ormanlık alanda tecavüz ettikleri Emani Arrahman’ı başına taşla vurarak öldürdükten sonra küçük oğlunu ise boğarak öldürdükleri ortaya çıktı. B.K. ve C.K. suçlarını itiraf ederken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.





CUMA GÜNÜ DOĞUM İÇİN HASTANEYE GİDECEKMİŞ...





Bu arada vahşi olay yaşanmasaydı 9 aylık hamile Emani Arrahman’ın yarın (Cuma) doğum için hastaneye götürüleceği öğrenildi.