İnsanlık adına umut veren bir mülteci hikâyesi...

Iraklı genç kadın, “Tek isteğim bu kişinin adını öğrenmek.” diyordu. Twitter’dan yaptığı çağrının üzerinden iki gün geçmeden büyük buluşma gerçekleşti.







Hollanda’da ufak bir çocukken kaldığı mülteci kampında kendisine bisiklet hediye eden görevliyi arayan Iraklı genç kadının Twitter’dan yaptığı çağrı sonuç verdi.





KENDİSİNE BİSİKLET ALAN CÖMERT ADAMIN PEŞİNE DÜŞTÜ





Mivan Babakar, 1990’larda Hollanda’nın Zwolle şehri yakınlarındaki kampta beş yıl yaşamıştı.





Şimdilerde hayatına İngiltere'nin başşehri Londra’da devam eden 29 yaşındaki Babakar, 12 Ağustos Pazartesi günü “Gönlünden kopan bir iyilik yaparak kendisine bisiklet alan cömert adamın” fotoğrafını Twitter’da paylaştı.





Twitter kullanıcılarına seslenen Babakar, “Beş yaşındayken kalbimi neşeyle doldurmuştu. Tek isteğim bu kişinin adını öğrenmek. Yardım eder misiniz?” diye sordu.





Genç kadının mesajı binlerce kez paylaşıldı ve çok sayıda kullanıcı Babakar’ın tweetiyle ilgili yardım talebinde bulundu.





BÖYLE HİKÂYELER İNSANLIĞA DAİR UMUT VERİYOR





Bir kullanıcı, “RT yaptım çünkü internet bu iş için var.” diye yazdı.







Başka bir kişiyse, “Babam o sıralar birçok mülteci kampında çalışmıştı, ancak maalesef ki artık oralarda değil. Elbette bunu RT edeceğim. Umarım bu kişiyi tanıyan birileri çıkar.” ifadelerini kullandı.





Paylaşıma gelen bir diğer yorumda da “Bağlantıya geçebiliyorsanız lütfen haber verin. Böyle hikâyeler insanlığa dair umut veriyor. Hele de bu zamanda, bu çağda.” sözleri yer aldı.





“İYİLİĞİN HER YERDE VAR OLDUĞUNU ÖĞRETTİ”





Twitter’da bu kişiyi bulması halinde ne yapacağı sorulan Babakar, “Samimiyetle söylüyorum, hüngür hüngür ağlayacağım (…) O sıralar hayatımızda çok zorluk vardı ve böylesi cömert bir davranış, şartlar ne kadar korkunç görünürse görünsün bana iyiliğin her yerde var olduğunu öğretti.” cevabını verdi.





Babakar 5 yaşındaki doğum günü fotoğrafını da paylaştı.







"BİZLER MÜLTECİYDİK, KAMPTA ÇALIŞAN BU KİŞİ BAKAN KIRMIZI BİR BİSİKLET GETİRDİ"

Bisikleti almadan önce kampta 5'inci doğum gününde çekilen bir fotoğrafı da paylaşan Babakar, “Bu kız ha bugün ha yarın kendisine o inanılmaz bisikletin geleceğini bile bilmiyordu.” sözlerini yazdı.







Independent Türkçe'nin haberine göre Paylaşımı sonrası Hollandalı yerel medya kuruluşu De Stentor’a konuşan Babakar, kamp görevlisini bulmanın kendisi için ne kadar önemli olduğunu anlatttı.





Babakar şunları söyledi: "Kendisine hediye verilen biri değildim. Bizler mülteciydik. Gönlünden kopan bir iyilik yaptı. Kampta çalışan bu kişi bana büyük, parlak ve kırmızı bir bisiklet getirdi. Hayatım boyunca hiç bu kadar muhteşem bir şey almadım."





BABAKAR: BİZİ NOEL'DE EVİNE DAVET ETMİŞTİ





“Hiç teşekkür etme şansım olmadı.” diyen Babakar ayrıca, bu kişinin mülteci kampından ayrılmalarından sonra Noel’i birlikte geçirmek için ailesiyle birlikte kendi evine davet ettiğini de söyledi.





Babakar, BBC’ye yaptığı açıklamada şunları aktardı: "Elimizde bazı ipuçları var. Onu tanıyor olabileceğini söyleyenler çıktı. Onunla tanışmak ve bizzat teşekkür etmek istiyorum. Ne zaman umutsuz dönemlerden geçsem hep o günlere geri gider ve bize karşı cömertliğini hatırlarım. İyilikler insanları şekillendirebiliyor. Umarım ben de aynısını başkaları için yapabilirim."





BÜYÜK BULUŞMA GERÇEKLEŞTİ





Ancak bu sözlerin üzerinden çok geçmeden büyük buluşma gerçekleşti.





Babakar, Twitter’dan yaptığı çağrının üzerinden 36 saat geçmişken kampta o görevliyle birlikte çalışan Sandra adlı bir kadının irtibata geçtiğini söyledi.





Akabinde Almanya’da gerçekleşen buluşmaya gidiş anını ve beklenen görüşmeyi de Twitter’dan aktardı.





Kamp görevlisiyle yan yana fotoğrafını paylaşan Babakar (sağda) şu sözleri paylaştı: "Bu, Egbert. 1990’lardan bu yana mültecilere yardım ediyor. Beni gördüğüne çok sevindi."





Babakar, "Güçlü ve cesur bir kadın olduğum için gurur duyuyor. Ben küçükken isteğinin de bu olduğunu söyledi. Orkide yetiştiriyor. Güzel bir ailesi var. Hiç ayrılmamışız gibi hissettiğini anlattı." ifadelerini kullandı.