İnsanlar eve ekmek götüremiyor: “Krizi çok fazla hissediyoruz, eskiden 8-10 liralık peynir şimdi 25-30 lira olmuş"

Hükümet ekonomik krizi kabul etmiyor ancak kriz gündelik hayatta, çarşıda, pazarda, evde kendini hissettiriyor. Gıda enflasyonu almış başını gidiyor, ceplerdeki para kar gibi eriyor. Bütün ücretlerin belirleyicisi asgari ücret tespit komisyonunun toplanmasına az bir zaman kalmış.









Evrensel, Kocaeli Derince’de pazara çıktı, vatandaşla konuştu.









Meryem durumdan şikâyetçi, “Kriz evde kavga çıkartıyor, herkes işsiz, insanlar evine ekmek götüremiyor. Markete gidiyorum dün aldığım ürün bugün fahiş fiyatlarla satılıyor. Kendi maaşı olmuş 76 bin lira, kaç kişi geçinir o paraya günah, gerçekten günah” diyor.









Ahmet, tasarrufun Saray’dan başlaması gerektiğini belirtiyor ve devam ediyor:









“Krizi çok fazla hissediyoruz, eskiden 8-10 liralık peynir şimdi 25-30 lira olmuş. Asgari ücretten ziyade fiyat artışının durdurulması, zamların geri çekilmesi gerek” dedi. Bunlar yapılmadan asgari ücretin bir esprisi kalmayacağını belirten Ahmet, asgari ücret zammı için fikrini şöyle belirtiyor: “Kaç yaparlar bilemem ancak en az cumhurbaşkanına yapılan yüzde 26 kadar zam yapılması lazım.”









Pazarda elbise satan bir tezgâhtar da dertli. “Asgari ücretle geçinemiyor ki alışveriş yapsın. Zaten 700-800 lira kira ödüyor, faturaları da çıkarırsak geriye bir şey kalmıyor. 2000 TL’den yüksek olması lazım, altında olamaz” diyen tezgâhtar, zor günler geçirdiklerini vurguluyor.









Sebze tezgâhının başında duran Enes Kaya ülkenin ekonomik bir kaosa sürüklendiğini düşünüyor. Enes, “Pazarda işler bizim içinde tüketici içinde kötü. Fiyatlar düşse de çok bir fark olmuyor, asgari ücretle geçinen ailelerin pazara ayırabileceği para belli zaten” diyor.