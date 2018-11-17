Samanyolu Haber /Gündem / İnsanlar eve ekmek götüremiyor: “Krizi çok fazla hissediyoruz, eskiden 8-10 liralık peynir şimdi 25-30 lira olmuş" /17 Kasım 2018 15:36

İnsanlar eve ekmek götüremiyor: “Krizi çok fazla hissediyoruz, eskiden 8-10 liralık peynir şimdi 25-30 lira olmuş"

İşsizliğin giderek arttığını ifade eden vatandaşlar insanların evine ekmek götüremediğini söylüyor.

SHABER3.COM

Hükümet ekonomik krizi kabul etmiyor ancak kriz gündelik hayatta, çarşıda, pazarda, evde kendini hissettiriyor. Gıda enflasyonu almış başını gidiyor, ceplerdeki para kar gibi eriyor. Bütün ücretlerin belirleyicisi asgari ücret tespit komisyonunun toplanmasına az bir zaman kalmış.

 

Evrensel, Kocaeli Derince’de pazara çıktı, vatandaşla konuştu.

 

Meryem durumdan şikâyetçi, “Kriz evde kavga çıkartıyor, herkes işsiz, insanlar evine ekmek götüremiyor. Markete gidiyorum dün aldığım ürün bugün fahiş fiyatlarla satılıyor. Kendi maaşı olmuş 76 bin lira, kaç kişi geçinir o paraya günah, gerçekten günah” diyor.

 

Ahmet, tasarrufun Saray’dan başlaması gerektiğini belirtiyor ve devam ediyor:

 

“Krizi çok fazla hissediyoruz, eskiden 8-10 liralık peynir şimdi 25-30 lira olmuş. Asgari ücretten ziyade fiyat artışının durdurulması, zamların geri çekilmesi gerek” dedi. Bunlar yapılmadan asgari ücretin bir esprisi kalmayacağını belirten Ahmet, asgari ücret zammı için fikrini şöyle belirtiyor: “Kaç yaparlar bilemem ancak en az cumhurbaşkanına yapılan yüzde 26 kadar zam yapılması lazım.”

 

Pazarda elbise satan bir tezgâhtar da dertli. “Asgari ücretle geçinemiyor ki alışveriş yapsın. Zaten 700-800 lira kira ödüyor, faturaları da çıkarırsak geriye bir şey kalmıyor. 2000 TL’den yüksek olması lazım, altında olamaz” diyen tezgâhtar, zor günler geçirdiklerini vurguluyor.

 

Sebze tezgâhının başında duran Enes Kaya ülkenin ekonomik bir kaosa sürüklendiğini düşünüyor. Enes, “Pazarda işler bizim içinde tüketici içinde kötü. Fiyatlar düşse de çok bir fark olmuyor, asgari ücretle geçinen ailelerin pazara ayırabileceği para belli zaten” diyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İnsanlar eve ekmek götüremiyor: “Krizi çok fazla hissediyoruz,... Sonraki Haber >>

Korkunç görüntü: Futbolcunun boynu kırıldı!

Korkunç görüntü: Futbolcunun boynu kırıldı!

Uçak havadayken sökülen motor kaplaması bir yolcu tarafından görüntülendi

Uçak havadayken sökülen motor kaplaması bir yolcu tarafından görüntülendi

Fransa'da Sarı Yelekliler yine sokakta

Fransa'da Sarı Yelekliler yine sokakta

Hocaefendi'nin Mustafa Sungur Ağabey ile ilgili hissiyat

Hocaefendi'nin Mustafa Sungur Ağabey ile ilgili hissiyat

Deprem anı kameralara yansıdı!

Deprem anı kameralara yansıdı!

Putin'den Selman'a 'çak bir beşlik'

Putin'den Selman'a 'çak bir beşlik'

Yamaç paraşütünün ipi koptu!

Yamaç paraşütünün ipi koptu!

Bodrum'daki selden dehşet görüntüler

Bodrum'daki selden dehşet görüntüler

Dumanlı: Çatı çöktü

Dumanlı: Çatı çöktü

Simit satarken gözaltına alınan KHK mağduruna muhabirden ilginç soru

Simit satarken gözaltına alınan KHK mağduruna muhabirden ilginç soru
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
05:12:06