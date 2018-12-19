İnsan Hakları savunucusu Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı'ya 2.5 yıl ertelemesiz hapis

'Bu suça ortak olmayacağız' bildirisini imzaladığı için 'Terör örgütü propagandası' iddiasıyla yargılanan Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı'nın bugün karar duruşması yapıldı.







İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşma savcısı Can Tümer Keriş, önceki celselerde vermiş olduğu mütalaasını tekrar etti.



Evrensel'den Cansu Pişkin'in haberine göre, daha sonra Fincancı dosyaya eklenen belgeler ve esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanda bulundu.





Mahkemenin dosyasına eklediği Cizre ön inceleme raporunu, 'neye ortak olmadıklarını' anlatmak için 4 Ekim tarihli beyanında dile getirdiğini anımsatan Fincancı, "Sizin beni Google'layarak bulduğunuzu tahmin ettiğim ve suç unsuru gibi göstermeye çalıştığınız Cizre ön inceleme raporumuzu da beyanımda zaten alıntılamış, inceleme sırasında bulduğum çocuk kemiğinin fotoğrafı da dâhil, birkaç kez ‘ceset fotoğrafı' diye rahatsızlığınızı ifade ettiğiniz fotoğraflarla o dönemde yaşananları aktarmaya çalışmıştım. Size rahatsızlık veren o görüntüler benim işimin bir parçası, ama sizin de işinizin parçası. Öyle olmalı! Burası bir Ağır Ceza Mahkemesi, dolayısıyla benim 4 Ekim'de yapmış olduğum sunum bir suç duyurusu niteliği taşımalıydı sizin için" dedi.





'BARIŞ İSTEMEK SUÇ DEĞİLDİR'





"Hakikat ve hak mücadelesinin suça dönüştürülmesinin utancı içindeyim" diyen Fincancı, "Bağımsız ve tarafsız olmadığını düşündüğüm mahkemelerde; uluslararası hukuka göre suç oluşturmayan barış talebinin, insan hakları ihlallerinin belgelenmesinin cezalandırılması, insan haklarının, hukuk rejimi ile korunması zorunluluğunun hiçe sayıldığını göstermektedir burada hepimize. Geçtiğimiz celse ceza alan Gençay Gürsoy ile aynı konumda olmayı onur sayarım. Barış istemek suç değildir, suçlamalarınızı kabul etmiyorum" diye konuştu.







Kararını açıklayan mahkeme Fincancı'ya 2 yıl 6 ay ceza verildi.