Samanyolu Haber /Gündem / İnsan Hakları aktivisti Kavala 15 aydır savcının kendisini sorgulamasını bekliyor /01 Şubat 2019 23:42

İnsan Hakları aktivisti Kavala 15 aydır savcının kendisini sorgulamasını bekliyor

15 aydır Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Anadolu Kültür Yönetim Kurulu Başkanı, İnsan hakları eylemcisi, iş adamı Osman Kavala, bir mektup göndererek 15 aydır savcının kendisini sorgulamadığına dikkat çekti.

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BBC Türkçe'de yer alan habere göre hakkındaki iddianamenin de hazırlanmadığını hatırlatan Kavala, "Bu süreç içinde, benim Silivri’de iddianame bekleyerek 15 ay geçirmemin yargısız infaz niteliği taşıdığı düşünülebilir" dedi.

Kavala'nın mektubundan öne çıkan bölümler şöyle:

''Ocak ayı sonunda Silivri’de 15. ayım tamamlanmış olacak. Hala iddianamenin hazırlanmasını bekliyorum. Bugüne kadar savcı tarafından sorgulanmadım, tahliye taleplerimiz 19 defa, beni dinlemeye gerek duyulmaksızın reddedildi. "

Tutukluluğunun 2. ayında Anayasa Mahkemesi’ne, 8. ayında da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) başvurduklarını belirten Kavala, AİHM'in dosyanın öncelikli olarak değerlendirilmesi taleplerini kabul ettiğini, Adalet Bakanlığı’ndan tutuklanmayla ilgili savunma talep ettiğini belirtti. Kavala, savunmanın gönderilme süresinin 10 Ocak 2018’de sona ermesinin ardından, Adalet Bakanlığı’nın AİHM’den ek süre aldığını öğrendiklerini ekledi.

''Bu süreç içinde, benim Silivri’de iddianame bekleyerek 15 ay geçirmemin yargısız infaz niteliği taşıdığı düşünülebilir. Bununla birlikte, AİHM’den ek süre istenmesi, tutuklama ve tutuklamanın uzatılması kararlarının Anayasa ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) normlarına uygunluğu konusunda birtakım tereddütler olduğunu düşündürüyor. Bana yöneltilen “Anayasal düzeni değiştirmek” ve “hükümeti devirmek” suçlamaları, savcılığın basın açıklamasında ifade edildiği kadar net ve kesin bulgulara dayansaydı, herhalde bugüne kadar iddianame hazırlanmış ve AİHM’e de savunma gönderilmiş olurdu."

''Adalet Bakanlığı’nca hazırlanan ve önümüzdeki günlerde açıklanması beklenen Yargı Reformu Strateji Belgesi, özgürlüğün en temel insan hakkı olduğunu teyit ederek masumiyet karinesine saygı göstermenin hayati önemde olduğunu vurgularsa, yargısal tasarrufların Anayasa ve AİHS normlarına uygun hale gelmelerinin yolunun açılabileceğini düşünüyorum. Aksi takdirde sağlam gerekçelere dayanmayan suçlamalar ve tutuklamalar, benim gibi başkalarının da bireysel hak ve özgürlüklerini kısıtlamaya devam edecek.”

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