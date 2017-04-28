İnsan değil, ruh hastası, kepaze ve daha neler neler...

Pelikancı Cemil Barlas, AKP'nin gazetesi Yeni Şafak'a sert tepki gösteren ifadeler kullanırken, gazeteden "ruh hastası" yanıtı geldi.







İlk olarak Davutoğlu ve Gül'e yakın isimlerin hedef alınmasıyla başlayan kavga, daha sonra Cem Küçük'ün "Ak Parti'nin radikal İslamcılarla, Mavi Marmara'daki manyak tiplerle yolunu ayırması lazım" sözleriyle büyümüştü.







Birçok AKP'li bu açıklama sonrası birbirine girerken, kavga şimdi de Cemil Barlas'ın açıklamasıyla yön değiştirdi.





AKP'nin yayın organlarından Yeni Şafak'ı hedef alan Cemil Barlas, "Bakıyorsun bazı gazetelere, yazarlara oo Tayyipçi mi Tayyipçi, AK Partili mi AK Partili. Ama içine bir giriyorsun onların hiç dışardan göründüğü gibi değil. Mesela Yeni Şafak. Baktığın zaman dersin ki full Tayyip Erdoğan taraftarı. İçine bi giriyorsun, Salih Tuna'nın dışında insan yok içinde" demişti.





Barlas'ın bu sözlerine Kemal Öztürk, gazetedeki yazılarında mahlas olarak kullandığı Ali Nur Kutlu isimli köşeden, "Her gün bu saflardan bir grubu, bir insanı rencide ediyorlar. Dur diyen yok, sus diyen yok. Bu ruh hastası insanları ekrana çıkartan, köşe veren, besleyen, koruyan kim varsa vebal altındadır. Bu dünyada ve ahirette davacıyım" dedi.





Özlem Özcan da Barlas'a tepki gösterirken, "Bu isimlerle aynı düşünmüyorum diye 'insan değiller' dedirtmem. Artık birileri bu kepazeliğe son versin! Gerçekten bu kavganın seviyesi çok çirkin. Ne okuyucu, ne izleyici ne de takipçi bunu hak etmiyor" paylaşımında bulundu.