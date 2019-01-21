Samanyolu Haber /Spor / 'İnşallah Fenerbahçe'yi küme düşüreceğiz' sözleri olay oldu /21 Ocak 2019 15:15

'İnşallah Fenerbahçe'yi küme düşüreceğiz' sözleri olay oldu

Türkiye Bankalar Birliği Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın'ın Fenerbahçe'nin eski asbaşkanı Nihat Özdemir'e söylediği, "İnşallah Fenerbahçe'yi küme düşüreceğiz" sözleri sosyal medyada gündem oldu.

'İnşallah Fenerbahçe'yi küme düşüreceğiz' sözleri olay oldu

TBB Başkanı Aydın'ın 26 Aralık 2018'de Bursa BTSO'da düzenlenen 'Ekonomiye Değer Katanlar' ödül töreni sonrası Fenerbahçe'nin eski 2. Başkanı Nihat Özdemir'e espri olarak söylediği, "İnşallah Fenerbahçe'yi küme düşüreceğiz" ifadeleri Fenerbahçeli taraftarların tepkisini çekti.

Öte yandan Ziraat Bankası'ndan Aydın'ın Fenerbahçe ifadeleriyle ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Genel Müdürümüzün güzide bir futbol takımımızla ilgili dost ortamında tamamen bir şakadan ibaret cümlesinin dün akşamdan itibaren amacından saptırılarak bazı kesimlerce kullanıldığı görülmektedir. Hem Genel Müdürümüzün hem de Bankamızın Türk futboluna ve takımlarımıza verdiği değer, duyduğu saygı tartışma konusu yapılamaz" denildi.
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