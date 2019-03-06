İnşaattaki kriz sanayiciyi vurdu

Ekonomik krizden en fazla etkilenen sektörlerin başında gelen inşaatta 2019 yılının ilk iki ayı da "kayıp dönem" olarak geçti.





Konut satışlarında banka kredili veya bir başka ifadeyle ipotekli konut satışları belirleyici olurken, sadece 2019 yılı ocak ayında ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 77,2 geriledi.





Konut satışlarının azalması sektöre malzeme satan firmaları vurdu. Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği'nin (İMSAD) hazırladığı Şubat 2019 Sektör Raporu'nda, "zordayız" mesajı verildi. Raporda inşaatta yaşanan mali sıkışıklığın 2019 yılının ilk iki ayında da devam ettiği vurgulandı.





CAM ÜRETİMİ YÜZDE 19,1 AZALDI





İMSAD'ın Şubat 2019 Sektör Raporu'nda 2018 yılında inşaat malzemesi ortalama sanayi üretiminin 2017 yılına kıyasla yüzde 2 küçüldü. Üretimdeki gerilemede yılın ikinci yarısında ortaya çıkan daralmanın etkili olduğu belirtilen rapora göre 23 alt sektörün sadece 8’inde üretim arttı.





En fazla düşüş yüzde 23,1 ile doğramacılık ve marangozluk ürünlerinde gerçekleşti. Düz cam üretimi yüzde 19,1, metalden kapı ve pencereler üretimi ise yüzde 17,8 düştü.







YAPI RUHSATLARINDAKİ DÜŞÜŞ YÜZDE 56,1





Toplam yapı ruhsatları metrekare bazında yüzde 49 azalarak 281,7 milyon metrekareden 143,8 milyon metrekareye geriledi.





Konutlar için alınan yapı ruhsatları yine metrekare bazında yüzde 56,1 gerileyerek 222,3 milyon metrekareden 97,6 milyon metrekareye indi. Konut dışı binalarda ise alınan yapı ruhsatları yüzde 22,2 düşerek 46,2 milyon metrekareye geriledi.





İMSAD raporunda, "İnşaat sektöründe talep yönündeki daralma, artan maliyetler, finansman imkânlarında daralma ve müteahhitlik sektöründe yaşanan sıkıntılar sebebiyle alınan yapı ruhsatlarında özellikle konut tarafında önemli bir gerileme yaşandı." tespitine yer verildi.





İNŞAAT SEKTÖRÜ KÜÇÜLECEK, SANAYİCİ ZARAR GÖRECEK





Raporda 2019 yılı için, "Alınan yapı ruhsatlarındaki düşüş inşaat ve konut sektöründe yeni başlangıçların 2019 yılında zayıf seyredeceğini gösteriyor. İnşaat ve konut sektöründe tabii bir yeniden dengelenme sürecine girildi. Ancak yeniden dengelenmenin küçülme ile kurulacağı, bunun da inşaat malzemeleri sanayisini olumsuz etkileyeceği tahmin ediliyor." değerlendirmesinde bulunuldu.





İMSAD RAPORU'NDAN SATIR BAŞLARI:





İnşaat sektöründe alınan yeni iş siparişler 2018 yılını 2010 yılından bu yana en düşük seviyesinde kapattı.



Konut satışları 2018 yılını gerileme ile kapattı.



Yeni yılın ilk ayında ise konut satışları yüzde 24,8 gerileyerek, 72 bin 937 adet olarak gerçekleşti.



Vergi ve tapu harcı indirimi gibi teşviklerin devam etmesine rağmen konut satışlarında önemli bir gerileme ve dalgalanma

ortaya çıktı.



Özellikle konut kredi faizlerindeki yüksek seviyeler konut talebinde ve satışlarında gerilemeye yol açmaya devam etti.



2017 yılı ocak ayında 35 bin 993 adet olan ve 2018 yılı ocak ayında 28 bin 678 adede inen ipotekli konut satışları, bu sene aynı dönemde 6 bin 537 adet seviyesine gerildi.



İpotekli konut satışlarında düşüşün 2019 yılında da sürmesi bekleniyor.



Öncelikle talepte ve satışlardaki gerileme ile birlikte nakit akışlarında daralma yeni yılda da devam etti.



Mevcut banka kredi borçlarının geri ödenmesinde yüksek döviz kurları ve faizler sebebiyle sıkışıklıklar yaşandı.



Yeni banka kredilerinin kullanımı çok sınırlı olarak gerçekleşti.



Son olarak artan inşaat maliyetleri nedeniyle işletme sermayesi ihtiyacı yükseldi.



Müteahhitler mali sıkışıklıkların yol açtığı finansman krizini inşaat sektöründe faaliyetleri kısıtlayan en önemli engel olarak görüyor.

