İnşaatçılar yurt dışında 'vatandaşlık satışı' na başladı

Geçen hafta Türkiye'de gayrimenkul sahibi olan yabancıların vatandaşlığa geçişi için gereken asgari taşınmaz bedelinin 1 milyon dolardan 250 bin dolara düşürülmesi inşaatçılara yaradı.





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yayımlanan bir kararname ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olabilmek için gerekli şartlardan biri olan, ülke sınırları içinde 1 milyon dolarlık mülk sahibi olma şartı 250 bin dolara çekilmişti. Kararın, yüksek kredi faizleri ve döviz kurundaki ani yükseliş nedeniyle iflasın eşiğine gelen inşaat sektörünü yeniden canlandırma amaçlı olduğu ortaya çıktı.





GAYRİMENKULDE YURT DIŞI AÇILIMI





Sabah gazetesinde yer alan habere göre, inşaat sektörünün önde gelen firmaları, başta Körfez ülkeleri, Irak, İran ve Türk Cumhuriyetleri olmak üzere Türkiye vatandaşlığı ile ilgilenebilecek ülkelerde, "250 bin dolara ev alana vatandaşlık" tanıtımı amaçlı turlara çıkmaya başladı bile.





Haberde, Türkiye'de 250 bin dolar bedelle ev alana verilecek Türkiye vatandaşlığı uygulamasının inşaat sektörünü harekete geçirdiği, sektör temsilcilerinin muhtemel pazarlara doğru yola çıktığı belirtildi. Ayrıca hedef ülkelerde yayın yapan televizyon ve gazetelerde de tanıtım çalışmalarının yapılması gündeme gelecek.





Habere göre, sektör temsilcileri Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile görüşmelerinde yabancıya vatandaşlıkta bedelin 300 bin dolara düşmesini ve işlemlerin hızlı ilerleyebilmesi için bürokrasinin azaltılmasını talep ediyordu. Bedelin talebin de altına indirilmesi de sektörde hareketlilik yarattı. Hem döviz karşısında TL'nin değer kaybı hem de taşınmaz bedelinin dörtte biri oranda düşürülmesi Türkiye'den ev alacak bir yabancı yatırımcı için büyük avantaj sağlıyor.





KONUTDER Başkanı Altan Elmas, yabancıya satış bedelinin 250 bin dolara düşürülmesinin konut satışlarını hızlandıracağını söyledi. Elmas, hükümet önderliğinde hedef pazarlar olan İran, Irak Rusya gibi ülkelere tanıtım yapılacağının altını çizerek, "Çalışmalara başladık. Özellikle gazetelerde ve TV kanallarında bu hadisenin duyurulması lazım" dedi.





İNDER Başkanı Nazmi Durbakayım ise yapılacak tanıtım faaliyetleriyle birlikte 50 bin ila 100 bin yabancıya konut satılabileceğini belirterek, 10 milyar dolarlık satış rakamına ulaşılabileceğini söyledi.





GYODER Başkanı Doç. Dr. Feyzullah Yetgin ise "Yurtdışında temsilcilik açma gibi bir düşüncemiz var. Emlak Konut ve derneklerle de birlikte hareket edebiliriz. İşin maliyeti ve sunumu açısından memnuniyetle oluruz" dedi.