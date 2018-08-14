Samanyolu Haber /Ekonomi / Bakanlık artık ABD malı ürün kullanmayacak... /14 Ağustos 2018 17:40

Bakanlık artık ABD malı ürün kullanmayacak...

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, bakanlığa ait inşaatlarda ABD menşeli inşaat malzemelerinin kullanılmayacağını duyurdu.

SHABER3.COM

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ABD'yi boykot çağrısının ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, dolarda görülen spekülatif hareketlere karşı bir adımın da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan geldiği vurgulandı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bakanlık olarak inşa edilecek yapılarda ABD menşeli inşaat malzemelerinin kullanılmayacağını açıkladı.

Bakana göre gayrimenkul sektörünün önde gelen temsilcileri ekonomik kuşatmaya karşı en güçlü şekilde mücadele edecek ve yeni bir fedakarlık dönemini başlatarak vatandaşları mağdur etmeden uygun koşullarda konut sahibi yapacaklar.

Kurum, "Gayrimenkul sektörünü hareketlendirmek amacıyla uygun faiz oranları ve ödeme koşullarıyla yeni kampanyalar yapılacak. Bu kampanyanın ayrıntıları önümüzdeki günlerde açıklanacak" ifadesini kullandı.

Açıklamada, Bakan Kurum'un gelecek günlerde inşaat, inşaat malzemeleri ve gayrimenkul sektörü temsilcileri ile bir araya geleceği kaydedildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Bakanlık artık ABD malı ürün kullanmayacak... Sonraki Haber >>

Hocaefendi'den ince bir sitem !

Hocaefendi'den ince bir sitem !

Bloomberg'e göre Recep Tayyip Erdoğan kim?

Bloomberg'e göre Recep Tayyip Erdoğan kim?

İncilik üssü taşınacak mı?

İncilik üssü taşınacak mı?

Haftanın Bamteli Sohbeti yayınlandı

Haftanın Bamteli Sohbeti yayınlandı

İşte doları fırlatan açıklama

İşte doları fırlatan açıklama

Şimdi kim kazanıyor, kim kaybediyor?

Şimdi kim kazanıyor, kim kaybediyor?

Türkiye İflasa Sürüklenirken Kimler Kazanıyor?

Türkiye İflasa Sürüklenirken Kimler Kazanıyor?

Sıra dışı bulutlar şaşırttı

Sıra dışı bulutlar şaşırttı

Dolarda Erdoğan'ın ağzından nerden nereye...

Dolarda Erdoğan'ın ağzından nerden nereye...

Çaldığı uçakla havalandı, jetler peşine düştü

Çaldığı uçakla havalandı, jetler peşine düştü
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:18:44