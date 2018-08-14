Bakanlık artık ABD malı ürün kullanmayacak...

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ABD'yi boykot çağrısının ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan açıklama geldi.







Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, dolarda görülen spekülatif hareketlere karşı bir adımın da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan geldiği vurgulandı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bakanlık olarak inşa edilecek yapılarda ABD menşeli inşaat malzemelerinin kullanılmayacağını açıkladı.





Bakana göre gayrimenkul sektörünün önde gelen temsilcileri ekonomik kuşatmaya karşı en güçlü şekilde mücadele edecek ve yeni bir fedakarlık dönemini başlatarak vatandaşları mağdur etmeden uygun koşullarda konut sahibi yapacaklar.





Kurum, "Gayrimenkul sektörünü hareketlendirmek amacıyla uygun faiz oranları ve ödeme koşullarıyla yeni kampanyalar yapılacak. Bu kampanyanın ayrıntıları önümüzdeki günlerde açıklanacak" ifadesini kullandı.





Açıklamada, Bakan Kurum'un gelecek günlerde inşaat, inşaat malzemeleri ve gayrimenkul sektörü temsilcileri ile bir araya geleceği kaydedildi.