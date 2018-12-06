İnşaat şirketleri Yurt Dışında Türk vatandaşlığı satıyor

Nivo İstanbul'un yabancılara yönelik reklamı sosyal medyada tartışma yarattı. Reklamda şirketin evlerini satın alanlara Türk vatandaşlığı verileceği söyleniyor.





Yabancılara yönelik reklamda, Nivo'dan ev satın alanların Türk vatandaşlığına başvurabileceği söylenirken, "Bu ev Türk pasaportuyla birlikte geliyor" deniliyor.





'SÜRECİ BİZ TAKİP EDİYORUZ'





Haber sol'un Haberine göre Nivo yetkilisi, süreci kendilerinin takip ettiğini belirterek, 250 bin dolar peşin ödemenin ardından başvuruyu gerçekleştirdiklerini söyledi.





Şirket yetkilisi, "1-2 ay içerisinde" vatandaşlığının verildiğini, projeler 2019'da sonlanacak olmasına karşın tapunun ödemenin ardından verildiğini ve vatandaşlık alınabildiğini söyledi.













BAKANLIK '12 MİLYAR DOLAR' HEDEF KOYMUŞTU





Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank, 2019'da 12 milyar dolar değerinde mülkün yabancılara satışının hedeflendiğini açıklamıştı.





Varank, "250 bin dolar bedelli gayrimenkul alan yabancılara Türk vatandaşı olma imkanı getirilmesiyle yabancıya satış eylül ayında yüzde 151 artışla ilk kez 5 bin sınırını aştı. Yabancıya satışın önümüzdeki yıllarda daha da artmasını bekliyoruz; yabancılara önümüzdeki sene yaklaşık 12 milyar dolarlık mülk satılmasını hedefliyoruz" demişti.