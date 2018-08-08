İnşaat sektöründe borç krizi: İki şirket konkordato istedi

İnşaat ve yapı sektöründeki durgunlukla birlikte borç krizine giren şirketlerden peş peşe borç yapılandırma başvuruları gelmeye başladı.





Business HT‘nin haberine göre, daha çok yol inşaatlarında üstlenici olarak faaliyet gösteren Sedyol İnşaat , Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne adi konkordato talebi yaptı.





Şirketin tamamladığı projeler arasında Süleymanpaşa ilçesi sınırları içerisinde bulunan merkez mahallelerde asfalt yol, yapım, onarım ve yeni imalat yapılması yapım işi, Ayvalık ilçesi yollarına bitümlü sıcak karışım kaplama (BSK) ve çift kat emülsiyonlu sathi asfalt kaplama yapım işi ve Malkara – Tekirdağ Ayr – liman bağlantısı yolu toprak işleri, sanat yapıları, BSK ve çeşitli işler yapım işi öne çıkıyor.





Payas İnşaat Turizm İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından talep edilen konkardatonun tasdiki davasında ise İstanbul Anadolu 2. Asliye Ticaret Mahkemesi 2 Ağustos tarihinde 3 aylık geçici mühlet verirken, konkordato komiseri olarak İcra İflas Hukukçusu Mehmet Kamil Yıldırım, Yeminli Mali Müşavir Emine Leyla Kıyat ve İnşaat Mühendisi Mehmet Ali Güldal atandı.





Payas İnşaat, Sancaktepe Sultanbeyli Metro Projesi’nde Sarıgazi İstasyonu’nun iki şaftının ve 1700 metrelik tünelin kazısının üstlenicisiydi.