Samanyolu Haber /Gündem / İnşaat sektöründe borç krizi: İki şirket konkordato istedi /08 Ağustos 2018 16:47

İnşaat sektöründe borç krizi: İki şirket konkordato istedi

Altyapı şirketleri Sedyol İnşaat ve Payas İnşaat’ın konkordato başvurusunda bulunduğu öğrenildi.

SHABER3.COM

İnşaat ve yapı sektöründeki durgunlukla birlikte borç krizine giren şirketlerden peş peşe borç yapılandırma başvuruları gelmeye başladı.

Business HT‘nin haberine göre, daha çok yol inşaatlarında üstlenici olarak faaliyet gösteren Sedyol İnşaat , Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne adi konkordato talebi yaptı.

Şirketin tamamladığı projeler arasında Süleymanpaşa ilçesi sınırları içerisinde bulunan merkez mahallelerde asfalt yol, yapım, onarım ve yeni imalat yapılması yapım işi, Ayvalık ilçesi yollarına bitümlü sıcak karışım kaplama (BSK) ve çift kat emülsiyonlu sathi asfalt kaplama yapım işi ve Malkara – Tekirdağ Ayr – liman bağlantısı yolu toprak işleri, sanat yapıları, BSK ve çeşitli işler yapım işi öne çıkıyor.

Payas İnşaat Turizm İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından talep edilen konkardatonun tasdiki davasında ise İstanbul Anadolu 2. Asliye Ticaret Mahkemesi 2 Ağustos tarihinde 3 aylık geçici mühlet verirken, konkordato komiseri olarak İcra İflas Hukukçusu Mehmet Kamil Yıldırım, Yeminli Mali Müşavir Emine Leyla Kıyat ve İnşaat Mühendisi Mehmet Ali Güldal atandı.

Payas İnşaat, Sancaktepe Sultanbeyli Metro Projesi’nde Sarıgazi İstasyonu’nun iki şaftının ve 1700 metrelik tünelin kazısının üstlenicisiydi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İnşaat sektöründe borç krizi: İki şirket konkordato istedi Sonraki Haber >>

Öğretmen Gökhan Açıkkollu nasıl öldürüldü?

Öğretmen Gökhan Açıkkollu nasıl öldürüldü?

A Haber'in haberi Sosyal Medya'yı salladı

A Haber'in haberi Sosyal Medya'yı salladı

Deprem Namazda yakaladı

Deprem Namazda yakaladı

Cami beşik gibi sallandı, cemaat kaçtı imam namaza devam etti

Cami beşik gibi sallandı, cemaat kaçtı imam namaza devam etti

Adnan Hoca" Niçin Hapiste? Tarikatları Ne Bekliyor?

Adnan Hoca

Şefkat Kahramanları kadınlar

Şefkat Kahramanları kadınlar

Arslanlar şarhoş adama yemedi

Arslanlar şarhoş adama yemedi

3. Havalimanındaki çökmeler havadan görüntülendi

3. Havalimanındaki çökmeler havadan görüntülendi

Çin Seddi sorusuna cevap arayan yarışmacı ve konuklar saç baş yoldurdu

Çin Seddi sorusuna cevap arayan yarışmacı ve konuklar saç baş yoldurdu

Gökhan Açıkkollu iki yıl önce bugün işkenceyle öldürüldü

Gökhan Açıkkollu iki yıl önce bugün işkenceyle öldürüldü
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:16:42