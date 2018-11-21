Samanyolu Haber /Gündem / İnşaat sektörü frene bastı....Yeni Yapı ruhsatı alımı neredeyse yarı yarıya azaldı /21 Kasım 2018 02:54

İnşaat sektörü frene bastı....Yeni Yapı ruhsatı alımı neredeyse yarı yarıya azaldı

Belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen bina sayısı, bu yılın 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 41,4 azaldı.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak-eylül dönemine ilişkin yapı izin istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, bu yılın 9 ayında geçen yıla göre belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen yapıların bina sayısı yüzde 41,4, bunların yüz ölçümü yüzde 55,1, değeri yüzde 44,7, daire sayısı yüzde 58,6 azaldı.

Söz konusu dönemde yapı ruhsatı verilen binaların toplam yüz ölçümü 105,9 milyon metrekare oldu. Bunun 54,9 milyon metrekaresi konut, 31,3 milyon metrekaresi konut dışı ve 19,6 milyon metrekaresi ise ortak kullanım alanı olarak hesaplandı.

Kullanma amacına göre 72,5 milyon metrekare ile en yüksek paya, iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 9,2 milyon metrekare ile kamu eğlence, eğitim, hastane veya bakım kuruluşları binaları izledi.

Yapı sahipliğine göre, özel sektör 84,3 milyon metrekare ile en büyük payı aldı. Bunu 20,1 milyon metrekare ile devlet sektörü ve 1,4 milyon metrekare ile yapı kooperatifleri takip etti. Daire sayısına göre ise toplam 485 bin 356 dairenin 441 bin 147'si özel sektör, 39 bin 262'si devlet sektörü ve 4 bin 947'si yapı kooperatifleri tarafından alındı.

En büyük payı İstanbul aldı
İstanbul 12,4 milyon metrekare ile en yüksek paya sahip oldu. İstanbul'u 7,4 milyon metrekare ile Ankara, 5 milyon metrekare ile İzmir izledi. Yüz ölçümü en düşük olan iller sırasıyla Ardahan, Tunceli ve Şırnak olarak belirlendi.

Daire sayılarına göre, İstanbul 62 bin 617 ile en yüksek payı aldı. İstanbul'u 27 bin 523 daire ile İzmir ve 23 bin 739 daire ile Ankara takip etti. Daire sayısı en az olan iller sırası ile Şırnak, Ardahan ve Tunceli olarak kayıtlara geçti.
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