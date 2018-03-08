Samanyolu Haber /Gündem / İnşaat sektörü bitme noktasına geldi /08 Mart 2018 16:00

İnşaat sektörü bitme noktasına geldi

İnşaatta devam eden maliyet artışları müteahhitleri zorluyor. İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) Başkanı Tellioğlu, 'Bıçak kemiğe dayandı' dedi.

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 İnşaat sektöründe darboğaz devam ediyor, artan malzeme fiyatları konuyu bir kez daha gündeme getirdi. Müteahhitler, sektörün bitme noktasına geldiğini belirtiyor.

"Bıçak kemiğe dayandı" diyen İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) Genel Başkanı Tahir Tellioğlu, fiyat artışları durdurulmazsa inşaat sektörünün krize sürükleneceğini ifade ederek, "2017 yılı başından bu yana yavaş yavaş artmaya başlayan, başta demir fiyatları olmak üzere; inşaat sektöründe kullanılan birçok önemli malzemeye son 1 yılda yüzde 70 civarında zam gelmesi, satışlar açısından da durağan olan inşaat sektörünü adeta bitirme noktasına getirmiştir" açıklamasında bulundu.

Tellioğlu, demir fiyatlarında devam eden artışa da dikkat çekerek, "Kilogram fiyatı 3 TL’ye doğru yaklaşan demir çelik ürünlerindeki fahiş fiyat artışları, artık sektörün canına tak etmiştir" dedi.

2017'nin şubat ayında kilogramı 1,6 TL seviyelerindeki ince demir fiyatı bu hafta 2,8 TL'yi aştı. İnşaat demiri ithalatında verginin 1 Ocak itibarıyla sıfırlanması fiyat artışını durdrumaya yetmedi.

Tellioğlu, bu konunun Rekabet Kurumu tarafından ayrıca incelenerek sektörde herhangi bir kartelleşme olup olmadığının gözden geçirilmesini talep ederek şöyle dedi:

"Konfederasyonumuza bağlı alt derneklerimize üye olan veya olmayan binlerce müteahhidimizin sokağa dökülmemesi ve her geçen gün daha da artan “iş bırakma ve grev çağrısı” baskısının üzerimizden kaldırılması açısından da bir an önce demir çelik fiyat artışları durdurulmalı ve fiyatlar olması gereken yere çekilmelidir. "

BAKANLIK ONAYI BEKLENİYOR

Öte yandan Tellioğlu, sektörde sorunun sadece maliyetlerle sınırlı olmadığına da değindi. Tellioğlu, "Yine 1 Ekim’de yayımlanan yeni Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nin her Büyükşehir Belediyesi'nin kendi bölgelerinde uygulamaya konulacak şekilde hazırlanmış hallerinin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanmaması ve büyükşehirlerdeki İmar belirsizliği durağan olan inşaat sektörünü ve Kentsel Dönüşümü de baltalamaktadır" dedi.

Tellioğlu'na göre inşaat sektörünün problemlerinin çözülmesi, bağlı 250 alt sektörü de hareketlendirecek ve diğer yan sektörlere de olumlu yansıyacak.

İnşaat malzemesi sanayisi temsilcileri 2018'in müteahhitler için zor geçecek bir yıl olacağını belirtmişti.
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