Samanyolu Haber /Gündem / İnşaat ruhsatı alamayınca Kral'ın sarayı karşısında ki binaya Türk bayrağı astı /12 Mayıs 2017 11:04

İnşaat ruhsatı alamayınca Kral'ın sarayı karşısında ki binaya Türk bayrağı astı

İnşaat ruhsatı alamayınca Lahey'de Kral Alexander'in sarayı karşısında ki binaya Türk bayrağı astı

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MURAT KANİ, LAHEY

Hollanda'da kralın sarayının karşısındaki tarihi binaya inşaat ruhsatı alamayan Hollandalı müteahhit Bobby Bras, binaya Türk bayrağı çekti..

İşadamı Bobby Bras, Lahey'de eski eser kapsamına giren binayı restore ederek, beş apartman dairesi yapmak istiyor. Lahey  belediyesi 6 aydır binanın eski eser statüsünde olduğu gerekçesiyle izin isteğini reddediyor. Belediyeyle didişmekten bıkan Bobby, Belediye'yi protesto etmek için binayı Türk bayraklarıyla donattı.

"BİNA İKİ TÜRK'E KİRALANDIĞI BAYRAKLARI ASANDA ONLAR"

Referandum öncesi yaşanan diplomatik krizden ötürü zaten Hollandalılar arasında Türkiye'ye karşı bir hassasiyet oluşmuş durumda. Bobby'nin sarayın karşısına düşen binayı bu şekilde donatması Halkın tepkisini çekti. Bobby, binayı iki Türk'e kiraladığını ve bayrakları onların çektiğini söylüyor. Kiracılardan bir tanesinin İstanbul'da olduğunu iddia ediyor ve isimlerini vermekten kaçınıyor.

TARİHİ BİNA

Hollanda De Telegraaf Gazetesinde yer alan habere göre, Fotoğraf çekmek için binaya giren foto muhabirlerinin bildirdiklerine göre, binanın tarihi iç tavan süslemeleri kazınmış.
Belediye, bundan bina sahibini sorumlu tutuyor ve ceza kesmek istiyor.
Bina sahibi ise, "Şaka yapmayın, ampul bile değiştirmeme izin verilmiyor. Tavanları nasıl yıkarım. Tabiat şartlarına terk edilmiş binada tavanlar rutubetten çöktü" diyor.

Diğer taraftan binanın kimler tarafından kiralandığının sırrını şimdiye kadar çözeme kavuşmadı. Lahey Belediyesi ise Türk  bayraklarının derhal kaldırılmasını istiyor.

HOLLANDALILARIN GÖRÜŞLERİ

Kral Willem Alexander'in  sarayının tam karşısındaki binanın önündeki direğe Türk bayrağının çekilmesi ve boş binanın devasa bayraklarla donatılması konusunda haber yapan De Telegraaf Gazetesine mektup yollayan okurlar görüşlerinde bu durumun tahrik edici bulduklarını ifade ediyorlar.

Cas Heijenk-Caspers isimli okuyucu "Boş binayı devasa Türk bayraklarıyla donatmak nasıl mümkün olur? " diye sormuş. Hollanda da baskın şekilde sadece Hollanda bayrağının gösterilmesinin mümkün olabileceğini mektubuna eklemiş.

Johan de Korte isimli bir başka okuyucu mektubunda olay tahrik yani "provokasyon" olarak nitelendiriliyor ve İleride benzer uygulamaların tekerrür etmemesi için yasanın derhal değiştirilmesi isteniyor.

A.J.de Brouwer isimli okuyucu da yasada derhal gerekli değişikliklerin yapılmasını istiyor ve Türkiye Büyükelçiliği Türk toprağı sayıldığından Türk bayrağı çekebileceğini, ancak bunun dışında her isteyenin Türk bayrağı çekmesine izin verilmemesi gerektiğini belirtiyor.

A.R.Gibes. isimli okuyucu, sarayın karşısına Türk bayraklarının çekilmesini H
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