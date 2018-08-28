Samanyolu Haber /Ekonomi / İnşaat maliyeti zirvede /28 Ağustos 2018 12:44

İnşaat maliyeti zirvede

TÜİK'in açıkladığı inşaat maliyet endeksi haziran ayında aylık bazda yüzde 2.29, yıllık bazda yüzde 23.04 artış kaydetti. Endeks haziranda 160 puana yükselerek tarihinin en yüksek rakamını gördü.

SHABER3.COM

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayı 'İnşaat Maliyet Endeksi' raporunu açıkladı. İnşaat maliyet endeksi (İME), 2018 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 2.29, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26.06 arttı.

Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 3.26, işçilik endeksi yüzde 0.11 arttı. Ayrıca, bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 30.84, işçilik endeksi yüzde 16.09 arttı.

Maliyet endeksi haziranda 160.17 seviyesine çıkarak tarihindeki en yüksek seviyesinde yer aldı.

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 2.38, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24.87 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 3.41, işçilik endeksi yüzde 0.13 arttı. Ayrıca, bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 29.23, işçilik endeksi yüzde 16.01 arttı.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 2.01, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 30.07 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2.76, işçilik endeksi yüzde 0.06 arttı. Ayrıca, bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 36.06, işçilik endeksi yüzde 16.36 arttı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İnşaat maliyeti zirvede Sonraki Haber >>

Toplum patlama noktasında... Genel af getirilsin!

Toplum patlama noktasında... Genel af getirilsin!

Gece dikilen Erdoğan heykeli Almanya'yı karıştırdı

Gece dikilen Erdoğan heykeli Almanya'yı karıştırdı

Baba, kızını minibüsün arkasına bağlayıp yola çıktı

Baba, kızını minibüsün arkasına bağlayıp yola çıktı

Adalet mülkün temelidir İnsanlığın da!

Adalet mülkün temelidir İnsanlığın da!

Oyun festivalinde silah sesleri

Oyun festivalinde silah sesleri

F1'de korkutan kaza

F1'de korkutan kaza

Kamyonet Restorana Girdi: 6 Yaralı 3 ay önce

Kamyonet Restorana Girdi: 6 Yaralı 3 ay önce

İşte herkesi bekleyen tehlike....

İşte herkesi bekleyen tehlike....

Postaneyi süperman taktiği ile soydular

Postaneyi süperman taktiği ile soydular

Dolar tatil sonrası 7 lira olacak

Dolar tatil sonrası 7 lira olacak
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:39:34