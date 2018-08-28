İnşaat maliyeti zirvede

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayı 'İnşaat Maliyet Endeksi' raporunu açıkladı. İnşaat maliyet endeksi (İME), 2018 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 2.29, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26.06 arttı.







Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 3.26, işçilik endeksi yüzde 0.11 arttı. Ayrıca, bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 30.84, işçilik endeksi yüzde 16.09 arttı.







Maliyet endeksi haziranda 160.17 seviyesine çıkarak tarihindeki en yüksek seviyesinde yer aldı.





Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 2.38, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24.87 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 3.41, işçilik endeksi yüzde 0.13 arttı. Ayrıca, bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 29.23, işçilik endeksi yüzde 16.01 arttı.





Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 2.01, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 30.07 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2.76, işçilik endeksi yüzde 0.06 arttı. Ayrıca, bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 36.06, işçilik endeksi yüzde 16.36 arttı.