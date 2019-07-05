İnşaat krizi çimentocuyu vurdu

Konut satışları mayıs ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31 azalırken inşaat sektöründeki kriz inşaat malzemeleri ile çimento üreticilerini vurdu. İç pazarda çimento satışları yüzde 41 azaldı.





Talep düşüşü sebebiyle çimento sektöründe üretim yılın ilk dört ayında yüzde 33 geriledi.





Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB) Başkanı Nihat Özdemir bugün düzenlediği değerlendirme toplantısında firmaların ayakta kalmak için ihracata ağırlık verdiğini söyledi.





ZAM YAPAMIYORLAR





Yılın ilk yarısında çimento ihracatı yüzde 38 artarak 5,3 milyon tona ulaştı. Klinker ihracatı da yüzde 116 artarak 6 milyon ton olarak gerçekleşti.





Özdemir, yurt içi çimento satış fiyatının ton başına ortalama 35 euro ile yurt dışına kıyasla çok geride olduğunu belirtti.





Özdemir, düşük fiyatın sektörün büyümesine ve finansmanların geri ödemesini sekteye uğrattığını söyledi.







MAYISTA İPOTEKLİ KONUT SATIŞI YÜZDE 85,8 AZALDI





Konut satışları mayısta yüzde 31,3 azaldı. 82 bin 252 adet konut satılırken, ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 85,8 oranında azaldı.





Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı sadece yüzde 6,4.







