İnmeyen yolcu için devlet vatandaşın cebinden milyonlarca euro ödeyecek

2016 yılında garanti edilen 1 milyon yolcu sayısına ulaşılmadığı için yüklenici firmaya 5 milyon 582 bin 610 Euro ödenen Zafer Havalimanı’nda, bu yıl açıklanan verilerde gerçekleşen yolcu sayısı 99 bin 395’te kaldı. 2018 yılında garanti edilen yolcu sayısının 1 milyon 83 bin 203’ün üzerinde olduğu ve yüklenici firmaya ödenecek miktarın 6 milyon Euro olması öngörülüyor.





Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ) tarafından açıklanan 2018 Yılı Faaliyet Raporu’nda çok konuşulacak bilgiler yer aldı. Tartışmaların odağında yer alan Yap-İşlet-Devret yöntemiyle yapılan havalimanlarında verilen “garantili yolcu sayısı” ile ilgili çarpıcı bilgilerin yer aldığı raporda, Yap-İşlet-Devret modeli ile inşa edilen Kütahya Zafer Havalimanı’nda yüklenici firmaya verilen garanti yolcu sayısına ulaşılmadığı ortaya çıktı. Raporda, her yıl yolcu sayısındaki ve kargo uçak sayısındaki düşüş dikkat çekti





GEÇTİĞİMİZ YILLARDA DA BEKLENTİNİN ALTINDA KALMIŞTI

Daha önce de siyasetin gündemine oturan Kütahya Zafer Havalimanı’nın garanti verilen yolcu sayısına ulaşılmadığı ortaya çıkmıştı. Önceki yıl bilgilere göre Zafer Havalimanı, 2012-2016 yılları arasında 4 milyon 73 bin 18 yolcu garantisi verilmesine rağmen 170 bin 534 yolcu havalimanını kullandı. Yani garanti sayısının sadece yüzde 4’ü gerçekleştirilmişti. DHMİ tarafından paylaşılan yeni verilerde garanti yolcu sayısı verine Zafer Havalimanı’nda yolcu, kargo ve uçak trafiğinde büyük düşüşün olduğu ortaya çıktı.





HER YIL YÜKLENİCİ FİRMA KAZANIYOR!

Milli gazete'nin haberine göre, Raporun “yolcu trafiği” kısmında 2014 ile 2018 yılları arası Zafer Havalimanı’na inen yolcu sayısında yıllara göre düşüşün yaşandığına dikkat çekildi. 2016 yılında Zafer Havalimanı iç hatlara inen yolcu sayısı 81 bin 941 olurken, bu rakam 2018’de 72 bin 427’ye düştü. Aynı yıllar dikkate alındığında iç ve dış hatlarda düşüşün yaşandığı gözlerden kaçmıyor. 2016 yılında garanti edilen 1 milyon 83 bin 203 yolcu sayısına ulaşılmadığından dolayı yüklenici firmaya 5 milyon 582 bin 610 Euro ödendi. 2018 yılında ise gerçekleşen yolcu sayısı 99 bin 395 olurken, garanti edilen yolcu sayısının 1 milyon 83 bin 203’ün üzerinde olduğu öngörülüyor. Söz konusu durum döviz kurunda yaşanan artışla birlikte bu miktarın 6 milyon Euro’nun üstünde olması bekleniyor. Her yıl 1 milyonun üzerinde garanti yolcu sayısı verilen Zafer Havalimanı’na 4 yıl içinde gerçekleşen yolcu sayısının ise 500 bini geçmemesi dikkat çekti.