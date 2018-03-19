'İnişe geçerken uyuklayan pilot var'

"Toplu iş sözleşmesinde bize tanınan haklar birer birer geri alındı" diyen Çarkçı uçuş görevlilerine verilen fazla mesai nedeniyle uçuş güvenliğinin tehlikeye düşeceğini belirtti.







Fazla mesaiye yol açan yönergeye tepki gösteren Çarkçı, şöyle konuştu:





"6 gün mesai yapan kişi yedinci gün istirahat etmek durumundaydı. Daha sonra sivil havacılık yeni yönerge getirdi. Bu yönergede aralıksız 144 saat mesai verilebilir diyor, bu da 12 güne denk geliyor, demek 12 gün arka arkaya bize mesai yaptırılabiliyor. Biz insanız, et, kemik ve sinirden oluşuyoruz. Bu kadar yoğun tempo içinde bedenen ve ruhen çökmeye doğru gidiyoruz. Bu patlama noktasına geliyor. Havada bayılan oluyor, sinir krizi geçiren oluyor. Yorgunluktan dolayı. Bunların sonucu hep uçuş emniyetine doğru gidiyor. Uçuş emniyetinin ihlal edilmesine doğru gidiyor. Son yaklaşmaya girmiş uyuklayan bir pilot düşünebiliyor musunuz? İnişe gelmiş ama uyukluyor."



