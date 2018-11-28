İngiltere'den Türkiye'nin Akın İpek talebine ret

Türkiye, İngiltere'den İş adamı Akın İpek'in iadesini talep etmişti. Bu gelişme üzerine Akın İpek İngiltere'de mahkemeye çıkarılmıştı. Geçtiğimiz günlerde ifade veren Akın İpek hakkında karar açıklandı







İngiltere'nin başkenti Londra'daki Westminster Sulh Ceza Mahkemesi'nde görülen davada mahkemenin Türkiye'nin taleplerini ve delillerini yersiz buldu. Ve iade işleminin yapılmamasına karar verdi Mahkeme kısa gerekçesinde Akın İpek tarafının bütün gerekçeleri kabul ederek , davanın siyasi olduğunu belirtti. Delilerin de yetersiz olduğunu açıklayan Mahkeme ayrıca Türkiye'de adil yargılamanın olmadığını ve cezaevlerinin güvensiz olduğunu kararına yazdı





Benzer davalara emsal niteliğindeki karar veren Mahkeme uzun gerekçesini daha sonra açıklayacak





İngiltere'de iade talepleri Dışişleri Bakanı'nın onayı ile mahkemeye sevk ediliyor. Mahkemenin yakalama ve iade talebini yerinde bulması halinde de karar yine Dışişleri Bakanı'nın onayı ile uygulanıyor.





Mahkeme kararını Sosyal Medyadan duyuran Akın İpek 'Türkiye'deki davanın' çöktüğünü belirtti



