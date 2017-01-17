Samanyolu Haber /Dünya / İngiltere'den Avrupa ortak pazarı açıklaması /17 Ocak 2017 17:21

İngiltere'den Avrupa ortak pazarı açıklaması

İngiltere Başbakanı Theresa May, uzun süredir merakla beklenen, ülkesinin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasına (Brexit) yönelik stratejisini açıkladı. Strateji, AB ile müzakerelerde ulaşılması amaçlanan 12 hedefi içeriyor.

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Theresa May Londra'da yaptığı konuşmada, ülkesinin AB'ye "kısmen" üye olmayacağını vurguladı.

May, aynı zamanda AB'den ayrılmanın ortak pazardan da çıkmak anlamına geldiğini söyledi.

İngiltere'nin AB üyesi ülkeler ile "mümkün olabildiğince" serbest bir şekilde ticaret yapmayı amaçladığını aktaran May, AB ile gümrük anlaşmasının bazı maddelerinin devam edebileceğini, ticaretin önündeki engellerin olabildiğince kaldırılması gerektiğini ifade etti.

May, aynı zamanda AB ile yapılacak nihai anlaşmanın Parlamento'ya götürüleceğini de aktardı.

İngiltere Başbakanı May'in konuşması, başta Avrupa olmak üzere bütün dünya tarafından, İngiltere'nin izleyeceği Brexit stratejisi ve AB ile nasıl ticari ilişkiler kuracağına dair ipuçları vermesi açısından merakla bekleniyordu.

İşçi Partisi: İngiltere, Gümrük Birliği'nde kalmalı

Ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin Brexit sözcüsü Keir Starmer ise İngiltere'nin gümrük birliğinde kalması ve AB'yle ülke için en iyi anlaşmanın yapılması gerektiğini vurguluyor.


İngiltere'nin AB'den çıkması başkent Londra'daki çok sayıda özel sektör ve banka operasyonlarının ülke dışına taşınmasına yol açabilir.

İngiltere Başbakanı May, müzakerelerde elinin güçlü olması için şimdiye dek Brexit stratejisini açıklamamıştı.

Ancak başta Almanya ve Fransa olmak üzere AB yetkilileri uzun zamandır sürecin bir an önce başlamasını talep ediyordu.

Sterlin son üç ayın en düşük seviyesine gerilemişti

Diğer yandan piyasalar da May'in konuşmasını merakla bekliyordu.

Pazartesi günü May'in konuşmasından önce İngiliz Sterlini Amerikan Doları'na karşı üç ayın rekor düşük seviyesine geriledi.

Ancak May'in konuşması başlangıcında Başbakan'ın nihai anlaşmayı parlamentoya götüreceğini söylemesiyle Sterlin yumuşak bir yükseliş izledi.

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