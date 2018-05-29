İngiltere'deki Ankara Anlaşması mağduru Türkler, endişeli

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları 1963 yılında İngiltere ile imzalanan Ankara Anlaşması kapsamında İngiltere'de iş kurmaları ve belli bir miktar yıllık kurumlar vergisi ödemeleri kapsamında süresiz oturum alabiliyorlardı. Ancak İngiltere'nin düzenlemesiyle Türk vatandaşlarının bu haklarını kısıtlayıcı bazı düzenlemelere gidildi. İngiliz hükümeti, 16 Mart 2018 tarihinden itibaren süresiz oturum izni başvurusunu almayacağını açıkladı. İngiltere'de iş kuran pek çok Türkiye Cumhuriyeti vatandaşını bu durum olumsuz etkiliyor.





Financial Times gazetesinin haberine göre İngiltere'de iletişim danışmanlığı şirketi kuran 28 yaşındaki Leni Candan, bu mayıs ayının sonuna kadar süresiz oturuma başvurma hakkı olmasına rağmen bu başvurusunu yapamayacak.



