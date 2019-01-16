Samanyolu Haber /Dünya / İngiltere'de Theresa May Parlamentodan kıl payı da olsa güvenoyu aldı /16 Ocak 2019 22:57

İngiltere'de Theresa May Parlamentodan kıl payı da olsa güvenoyu aldı

İngiltere Parlamentosu'nda yapılan oylamada Başbakan Theresa May hükümeti 306'ya karşı 325 oyla güvenoyu aldı.

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İngiltere'de Theresa May hükümeti Avam Kamarası'nda yapılan güven oylamasından başarıyla çıktı. Milletvekillerinden 325'i Theresa May hükümetine destek verdi.

Başbakan May'in Avrupa Birliği ile vardığı Brexit anlaşmasının tarihi bir farkla reddedilmesi sonrası güven oylaması, muhalefetteki İşçi Partisi'nin talebi ile Parlamento gündemine alınmıştı.

Oylama öncesi Avam Kamarası'ndaki oturumda konuşan ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Jeremy Corbyn, Başbakan Theresa May'in hükümeti için "zombi" ifadesini kullandı.

May hükümetinin ülkeyi yönetemediği tezini tekrarlayan Corbyn, erken genel seçim çağrısını da yineledi.

Corbyn, Parlamento'da son oylamanın ardından, hükümetin doğru şeyi yaparak istifa etmesi gerektiğini söyledi.

İngiliz Parlamentosu'nun alt kanadı Avam Kamarası'nda 650 milletvekili bulunuyor. May hükümetinin oylamayı kazanması için 318 oya ihtiyacı vardı.

Theresa May hükümeti parlamentoda mutlak çoğunluğa sahip değil ancak İngiltere'nin dördüncü büyük siyasi partisi olan Demokratik Birlik Partisi (DUP) hükümeti destekleyeceğini duyurmuştu.

BREXİT ANLAŞMASI 432 OYLA REDDEDİLMİŞTİ

İngiltere hükümeti ile AB arasında varılan Brexit anlaşması, Parlamento'da 202'ye karşı 432 oyla reddedilmişti.
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