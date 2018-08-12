Samanyolu Haber /Dünya / İngiltere'de silahlı saldırı: 10 yaralı /12 Ağustos 2018 13:10

İngiltere'de silahlı saldırı: 10 yaralı

İngiltere’nin Manchester şehrinde gerçekleştirilen silahlı saldırıda 10 kişi yaralandı.

SHABER3.COM

Manchester’da düzenlenen Karayip Karnavalı sonrasında silahlı bir saldırı düzenlendi. 

Moss Side bölgesinde meydana gelen olayda 10 kişinin yaralandığı, bazılarının ciddi yaralar aldığı ancak hayati tehlikenin bulunmadığı ifade edildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İngiltere'de silahlı saldırı: 10 yaralı Sonraki Haber >>

Şimdi kim kazanıyor, kim kaybediyor?

Şimdi kim kazanıyor, kim kaybediyor?

Türkiye İflasa Sürüklenirken Kimler Kazanıyor?

Türkiye İflasa Sürüklenirken Kimler Kazanıyor?

Sıra dışı bulutlar şaşırttı

Sıra dışı bulutlar şaşırttı

Dolarda Erdoğan'ın ağzından nerden nereye...

Dolarda Erdoğan'ın ağzından nerden nereye...

Çaldığı uçakla havalandı, jetler peşine düştü

Çaldığı uçakla havalandı, jetler peşine düştü

'Krizle ilgili papaz diye başlayan bütün cümleler yalan'

'Krizle ilgili papaz diye başlayan bütün cümleler yalan'

Almanya'yı ziyaret etseniz şu an neyi kaç liraya yer içersiniz?

Almanya'yı ziyaret etseniz şu an neyi kaç liraya yer içersiniz?

Güler Sabancı'dan Berat Albayrak'a tam destek

Güler Sabancı'dan Berat Albayrak'a tam destek

Binlerce mazlum ve mağdur kadın…

Binlerce mazlum ve mağdur kadın…

Erdoğan Damadından rol çaldı

Erdoğan Damadından rol çaldı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:28:03