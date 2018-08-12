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İngiltere'de silahlı saldırı: 10 yaralı
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İngiltere'de silahlı saldırı: 10 yaralı
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12 Ağustos 2018 13:10
İngiltere'de silahlı saldırı: 10 yaralı
İngiltere’nin Manchester şehrinde gerçekleştirilen silahlı saldırıda 10 kişi yaralandı.
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Manchester’da düzenlenen Karayip Karnavalı sonrasında silahlı bir saldırı düzenlendi.
Moss Side bölgesinde meydana gelen olayda 10 kişinin yaralandığı, bazılarının ciddi yaralar aldığı ancak hayati tehlikenin bulunmadığı ifade edildi.
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