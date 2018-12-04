İngiltere'de parlamentodan hükümete Brexit darbesi

BBC Türkçe'nin haberine göre ana muhalefetteki İşçi Partisi geçen ay Hukuk İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Geoffrey Cox'dan Brexit anlaşması ile ilgili yasal tavsiyeyi kamuoyuna açıklamasını istemişti.







Geoffrey Cox ise Pazartesi günü Avam Kamarası'nda yaptığı konuşmada, ülkenin ulusal çıkarını korumasının görevi olduğunu söylemişti.





Cox, yasal tavsiyenin tamamını açıklamasının İngiltere'nin ulusal çıkarına zarar vereceğini savunmuştu.





Yasal tavsiyenin tamamının kamuoyuna açıklanması ile ilgili önergeye ise 6 muhalefet partisi destek verdi.





Avam Kamarası Başkanı John Bercow, oylama sonrası yaptığı açıklamada, milletvekillerinin Brexit anlaşmasını oylamadan önce yasal tavsiye hakkında bilgi sahibi olmamalarının "tasavvur edilemeyeceğini" söyledi.





Bu gelişme üzerine iktidardaki Muhafazakar Parti'nin Avam Kamarası Grup Başkanı Andrea Leadsom, Cox'un tavsiyesinin tümünün Çarşamba günü kamuoyuna açıklanabileceğini söyledi.





Parlamento'daki oylama 11 Aralık'ta





Salı günü Avam Kamarası'nda daha önce yapılan oylamada da, İngiliz hükümetinin, Brexit anlaşmasına yönelik yasal tavsiye ile ilgili kararın Parlamento İmtiyaz İnceleme Komitesi'ne bırakılmasını öngören düzenlemesi 307'ye karşı 311 oyla reddedildi.





Eğer oylama hükümetin istediği gibi sonuçlansaydı, Komite yasal tavsiyenin açıklanıp açıklanmaması konusunda görüş bildirecek, bu da haftalar sürebilecekti.





Komite şimdi hangi hükümet üyelerinin "Parlamento'yu küçümsediği" konusunda karar verecek ve suçlu bulunanlara verilecek cezaları açıklayacak.





Avam Kamarası, 11 Aralık Salı günü İngiltere ile AB arasında varılan Brexit anlaşmasını oylayacak.





Mevcut koşullarda, Parlamento'nun anlaşmaya onay vermesi çok zor görünüyor.





İngiltere'de Brexit ile ilgili olarak ikinci bir referandum yapılması talebini içeren yaklaşık 1,5 milyon imzalı iki dilekçe Başbakanlığa iletilmişti.





AB Adalet Divanı Hukuk Sözcüsü Campos Sanchez-Bordona da İngiltere'nin Brexit sürecini birlik üyesi diğer ülkelerin onayına ihtiyaç olmadan tek taraflı olarak durdurabileceğini açıklamıştı.