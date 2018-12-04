Samanyolu Haber /Dünya / İngiltere'de parlamentodan hükümete Brexit darbesi /04 Aralık 2018 21:37

İngiltere'de parlamentodan hükümete Brexit darbesi

İngiltere Parlamentosu'nun alt kanadı olan Avam Kamarası, hükümetin ülkenin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasına (Brexit) yönelik anlaşmayla ilgili yasal tavsiye konusunda Parlamento'yu küçümsediğine hükmetti. Muhalefet partilerinin bu konuda verdiği önerge, 293'e karşı 311 oyla kabul edildi. Hükümet oylama sonrası yasal tavsiyenin tamamını açıklayacağını duyurdu.

SHABER3.COM

BBC Türkçe'nin haberine göre ana muhalefetteki İşçi Partisi geçen ay Hukuk İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Geoffrey Cox'dan Brexit anlaşması ile ilgili yasal tavsiyeyi kamuoyuna açıklamasını istemişti.

Geoffrey Cox ise Pazartesi günü Avam Kamarası'nda yaptığı konuşmada, ülkenin ulusal çıkarını korumasının görevi olduğunu söylemişti.

Cox, yasal tavsiyenin tamamını açıklamasının İngiltere'nin ulusal çıkarına zarar vereceğini savunmuştu.

Yasal tavsiyenin tamamının kamuoyuna açıklanması ile ilgili önergeye ise 6 muhalefet partisi destek verdi.

Avam Kamarası Başkanı John Bercow, oylama sonrası yaptığı açıklamada, milletvekillerinin Brexit anlaşmasını oylamadan önce yasal tavsiye hakkında bilgi sahibi olmamalarının "tasavvur edilemeyeceğini" söyledi.

Bu gelişme üzerine iktidardaki Muhafazakar Parti'nin Avam Kamarası Grup Başkanı Andrea Leadsom, Cox'un tavsiyesinin tümünün Çarşamba günü kamuoyuna açıklanabileceğini söyledi.

Parlamento'daki oylama 11 Aralık'ta

Salı günü Avam Kamarası'nda daha önce yapılan oylamada da, İngiliz hükümetinin, Brexit anlaşmasına yönelik yasal tavsiye ile ilgili kararın Parlamento İmtiyaz İnceleme Komitesi'ne bırakılmasını öngören düzenlemesi 307'ye karşı 311 oyla reddedildi.

Eğer oylama hükümetin istediği gibi sonuçlansaydı, Komite yasal tavsiyenin açıklanıp açıklanmaması konusunda görüş bildirecek, bu da haftalar sürebilecekti.

Komite şimdi hangi hükümet üyelerinin "Parlamento'yu küçümsediği" konusunda karar verecek ve suçlu bulunanlara verilecek cezaları açıklayacak.

Avam Kamarası, 11 Aralık Salı günü İngiltere ile AB arasında varılan Brexit anlaşmasını oylayacak.

Mevcut koşullarda, Parlamento'nun anlaşmaya onay vermesi çok zor görünüyor.

İngiltere'de Brexit ile ilgili olarak ikinci bir referandum yapılması talebini içeren yaklaşık 1,5 milyon imzalı iki dilekçe Başbakanlığa iletilmişti.

AB Adalet Divanı Hukuk Sözcüsü Campos Sanchez-Bordona da İngiltere'nin Brexit sürecini birlik üyesi diğer ülkelerin onayına ihtiyaç olmadan tek taraflı olarak durdurabileceğini açıklamıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İngiltere'de parlamentodan hükümete Brexit darbesi Sonraki Haber >>

Terapi merkezine uçak düştü

Terapi merkezine uçak düştü

Askeriyede skandal görüntüler:

Askeriyede skandal görüntüler:

Böylesi görülmedi

Böylesi görülmedi

'Hiç sorma bu tip adamlara, babam mabam ama yapacak bir şey yok'

'Hiç sorma bu tip adamlara, babam mabam ama yapacak bir şey yok'

Gerçek Zenginlik

Gerçek Zenginlik

Emin Çapa: Kriz büyük-küçük demeden herkesi etkileyecek

Emin Çapa: Kriz büyük-küçük demeden herkesi etkileyecek

Korkunç görüntü: Futbolcunun boynu kırıldı!

Korkunç görüntü: Futbolcunun boynu kırıldı!

Uçak havadayken sökülen motor kaplaması bir yolcu tarafından görüntülendi

Uçak havadayken sökülen motor kaplaması bir yolcu tarafından görüntülendi

Fransa'da Sarı Yelekliler yine sokakta

Fransa'da Sarı Yelekliler yine sokakta

Hocaefendi'nin Mustafa Sungur Ağabey ile ilgili hissiyat

Hocaefendi'nin Mustafa Sungur Ağabey ile ilgili hissiyat
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
04:35:28