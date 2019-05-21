Samanyolu Haber /Dünya / İngiltere'de milkshake protestosunun hedefi Brexit Partisi lideri /21 Mayıs 2019 16:40

İngiltere'de milkshake protestosunun hedefi Brexit Partisi lideri

İngiltere Newcastle'da, Avrupa Parlamentosu seçimleri için yaptığı tur sırasında, İngiliz siyasetçi Nigel Farage'ın üzerine bir protestocu milkshake döktü.

İngiltere'de aşırı sağcı aday milkshake protestosunun hedefi oldu

İngiltere'de Brexit belirsizliği sürerken, yeni kurulan Brexit Partisi lideri Nigel Farage, kampanya turu esnasında milkshake protestosunun hedefi oldu.

İngiliz siyasetçi Nigel Farage'ın, Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri kapsamında Newscastle merkezinde gerçekleştirdiği tur sırasında, bir protestocu üzerine milkshake döktü.

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Olayı “güvenlik zafiyeti” olarak tanımlayan Farage, aracına binerek olay yerinden hızla uzaklaştı.

Farage, olayın ardından sosyal medya sitesi Twitter'daki hesabından paylaştığı mesajında ise, "Ne yazık ki bazıları normal kampanyaların imkansız hale geldiği ölçüde radikalleşti” ifadelerini kullandı.


İngiltere'de daha önce de İngiltere’de İslam karşıtı görüşleriyle tanınan aşırı sağcı siyasetçi Tommy Robinson, AP seçimleri için yürüttüğü kampanya sırasında bir seçmenin içeceğinin hedefi olmuştu.



İşçi Partili vekile tecavüz etmek isteyene hem milkshake hem balık


Farage’ın ‘Brexit Partisi’ni kurmadan önce yönettiği aşırı-sağ parti UKİP’in AP adaylarından Carl Benjamin de yalnızca bir hafta içinde 4 kez ‘milkshake’li saldırıya uğradı’. Benjamin, YouTube’dan yaptığı bir yayında İşçi Partili vekil Birmingham Yardley’e ‘çok zorlansa tecavüz edebileceğini’ dile getirince Britanya’yı ayağa kaldırmıştı. Siyasetçinin yüzüne bir başka protestocu balık da fırlattı. Fakat balık, trend oluşturmadı.

Aşırı milliyetçi, Avrupa Birliği karşıtı söylemiyle tanınan Farage, geçtiğimiz hafta sonu Edinburg’da kampanya yapmaya gittiğinde polis, konuşmanın yapılacağı yerin yakınındaki McDonald’s’tan ‘milkshake satışı yapmamasını’ rica edince Burger King’in resmi Twitter hesabından cevap geldi: ‘’Biz, satmaya bu hafta sonu da devam edeceğiz…’’  O hafta sonu Farage’ın ‘başına’ bir şey gelmedi.
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