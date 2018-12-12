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İngiltere'de kritik gelişme: Başbakan Theresa May için güven oylaması istedi
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İngiltere'de kritik gelişme: Başbakan Theresa May için güven oylaması istedi
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12 Aralık 2018 11:05
İngiltere'de kritik gelişme: Başbakan Theresa May için güven oylaması istedi
İngiltere'de Muhafazakar Parti, Başbakan Theresa May'in liderliği için güven oylamasına gitme kararı aldı.
İngiltere'de Muhafazakar Parti yüzde 15 eşiğini aşarak Başbakan Theresa May için güven oylamasına gitme kararı aldı. Oylama bugün TSİ 21:00-23:00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.
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