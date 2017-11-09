Samanyolu Haber /Dünya / İngiltere'de kabine krizi .. İki Haftada iki bakan istifa etti /09 Kasım 2017 12:16

İngiltere'de kabine krizi .. İki Haftada iki bakan istifa etti

İsrail ile gizli temasları ortaya çıkan İngiliz Bakan Patel, istifa etti

SHABER3.COM

İngiltere'nin Uluslararası Kalkınma Bakanı Priti Patel, İsrailli yetkililerle gizli temaslarının ortaya çıkmasının ardından görevinden istifa etti.
Resmi ziyaret için gittiği Uganda'dan Başbakan Theresa May tarafından bugün acil bir şekilde ülkeye çağırılan Patel, Başbakanlık Ofisi "10 Numara"da 30 dakika süren görüşmenin ardından istifa dilekçesini verdi.

Priti Patel'in İsrail'de ağustos ayında yaptığı tatil sırasında 2 gün boyunca bazı İsrailli siyasetçiler, sivil toplum örgütleri ve şirketler ile ülkesinin Dışişleri Bakanlığının bilgisi dışında görüştüğü ortaya çıkmıştı. 

Priti Patel daha sonra yaptığı açıklamada ise Dışişleri Bakanlığına da Boris Johnson'a da görüşmeler öncesinde bilgi vermediğini kabul ederek, özür dilemişti.

Ancak Patel'in tartışılan temaslarına ilaveten İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Güvenlik Bakanı Gilad Erdan ve Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Yuval Rotem ile de bir araya geldiği öğrenilmişti.

Filistin'e yardımı azaltma çabası

Priti Patel'in, İngiltere'nin Filistin'e ayırdığı yıllık 68 milyon sterlinlik yardım bütçesini küçültmeye çalıştığı iddia ediliyordu.

Adı İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Partinin lider adayları arasında da geçen Patel, İsrail lobisiyle yakın ilişkisini, liderlik yarışında kendisine bağış ve nüfuz sağlamak için kullanmakla suçlanıyordu.

Kabine krizi May'i zor durumda bırakıyor

Geçen hafta Savunma Bakanı Michael Fallon'ın hakkındaki cinsel taciz iddiaları nedeniyle istifa etmek zorunda kaldığı İngiltere'de, Başbakan Yardımcısı Damian Green de benzer iddialar nedeniyle istifası veya görevden alınması gündemde olan kabine üyeleri arasında yer alıyor.

Haziran ayında kendi çağrısıyla yapılan erken seçimde tek başına hükümet kurabilmek için gerekli çoğunluğu kaybederek azınlık hükümeti kuran ve koltuğu adeta sallantıda olan Theresa May'in durumu, kabinesini sarsan skandalların ardından iyice zorlaştı. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İngiltere'de kabine krizi .. İki Haftada iki bakan istifa etti Sonraki Haber >>

Varsa vicdanları, hala ölmemişse insanlıkları...

Varsa vicdanları, hala ölmemişse insanlıkları...

668 Bebek meclis gündeminde Bir şeyler yapmalısınız...

668 Bebek meclis gündeminde Bir şeyler yapmalısınız...

668 Bebek meclis gündeminde Bir şeyler yapmalısınız...

668 Bebek meclis gündeminde Bir şeyler yapmalısınız...

Bir hakim ilk defa konuştu

Bir hakim ilk defa konuştu

Yaşadıklarımı bütün dünya biliyor!

Yaşadıklarımı bütün dünya biliyor!

'Arınç'ın Manisalı amcanın cezaevinde kalmasına gönlü el veriyor mu?'

'Arınç'ın Manisalı amcanın cezaevinde kalmasına gönlü el veriyor mu?'

Babasından Hidayet Karaca'ya duygu dolu mektup

Babasından Hidayet Karaca'ya duygu dolu mektup

Korkuya kapılmayın, Ümidinizi yitirmeyin..

Korkuya kapılmayın, Ümidinizi yitirmeyin..

Bu Adamdan Niçin Korkuyorlar?

Bu Adamdan Niçin Korkuyorlar?

Samsung, iPhone ile dalga geçti

Samsung, iPhone ile dalga geçti
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:02:50