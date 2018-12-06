İngiltere'de ırkçı saldırıya uğrayan Suriyeli mülteci çocuk taşınıyor

Ailenin avukatı Tasnime Akunjee tarafından yapılan açıklamaya göre, internette tepki çeken videonun ardından yardım için başlatılan kampanya kapsamında aile için 158 bin sterlin toplandı. Akunjee, paranın bir kısmının Jamal ve ailesinin İngiltere'de aynı bölgede başka bir yere taşınmasında kullanılacağı aktarıldı.

Geri kalan paranın ise başka mültecilere yardım edilmesi ya da mülteciler için yeni bir hayır kurumunun kurulması için oluşturulacağı belirtildi.





Huddersfield'deki Almondbury Okulu'nda 25 Ekim'de çekilen görüntülerde 15 yaşındaki Suriyeli gencinönce yere yatırıldığı, ardından yüzüne su döküldüğü görülüyordu.