Samanyolu Haber /Dünya / İngiltere'de ırkçı saldırıya uğrayan Suriyeli mülteci çocuk taşınıyor /06 Aralık 2018 11:05

İngiltere'de ırkçı saldırıya uğrayan Suriyeli mülteci çocuk taşınıyor

İngiltere'nin Huddersfield şehrinde ırkçı saldırıya uğrayan 15 yaşındaki Suriyeli mülteci çocuk ve ailesi toplanan yardım paralarıyla başka bir yere taşınacak.

Okulda ırkçı saldırı... Görüntüleri seyredenler bağış yağdırdı

Ailenin avukatı Tasnime Akunjee tarafından yapılan açıklamaya göre, internette tepki çeken videonun ardından yardım için başlatılan kampanya kapsamında aile için 158 bin sterlin toplandı. Akunjee, paranın bir kısmının Jamal ve ailesinin İngiltere'de aynı bölgede başka bir yere taşınmasında kullanılacağı aktarıldı.
Geri kalan paranın ise başka mültecilere yardım edilmesi ya da mülteciler için yeni bir hayır kurumunun kurulması için oluşturulacağı belirtildi.

Huddersfield'deki Almondbury Okulu'nda 25 Ekim'de çekilen görüntülerde 15 yaşındaki Suriyeli gencinönce yere yatırıldığı, ardından yüzüne su döküldüğü görülüyordu.


Jamal, olayın ardından ITV televizyonuna yaptığı açıklamada, İngiltere'ye geldiği günden bu yana taciz edildiğini söylemiş ve "Kendimi hiçbir yerde güvende hissetmiyorum, bakkala giderken bile. Derslerime odaklanamıyorum, ev ödevlerimi yapamıyorum. Geceleri uyanıp ağlıyorum" diye konuşmuştu.

Emniyet olayla ilgili yaptığı ilk açıklamada 'ırkçı bir saldırı iddiasının' araştırıldığını söylemişti. İsmi açıklanmayan ve saldırıyla suçlanan gencin mahkemeye çıkarılmayı beklediği de kaydedildi.

Suriyeli çocuğun kız kardeşinin de benzer bir saldırıya maruz kaldığı ortaya çıkmıştı. Saldırıya uğrayan kızın olayın ardından kendini okuldaki tuvalete kilitlediği, gözlüklerini kırıp camlarıyla bileklerini kesmeye çalıştığı belirtilmişti.

SALDIRGAN ÇOCUK ÜLKEYİ TERK ETMİŞTİ


Irkçı saldırıda bulunan İngiliz çocuğu ağabeyi Daily Mail gazetesine konuşmuş, kardeşinin annesiyle birlikte ülkeyi terk ettiklerini ve başka bir ülkedeki akrabalarının yanında kalacaklarını söylemişti. 


'EN HIZLI BÜYÜYEN KAMPANYA'

Online kampanyanın düzenlendiği GoFundMe internet sitesi, kampanyanın 2018'in en hızlı büyüyen ve en çok paylaşılan kampanyalarından biri olduğunu söyledi.

Kampanyaya 50 ülkeden katkıda bulunuldu.

Kampanyanın organizatörü Mohammed Tahir, herkese teşekkür ederek kampanyanın ailenin hayatını değiştireceğini vurguladı.

Guardian gazetesi, Suriyeli gencin ve ailesinin, iki yıl önce Birleşmiş Milletler yardımıyla İngiltere'de yaşamaya başladığını aktarmıştı.
Gazete, ailenin akrabalarının Beşar Esad yönetimi altında işkenceye uğradıktan ve öldürüldükten sonra bu kararın alındığını yazmıştı.

Huddersfield Examiner gazetesine konuşan bir kişi, gencin ve kız kardeşinin sürekli olarak kötü muameleye maruz kalması sebebiyle ailenin yeniden taşınmayı düşündüğünü söylemişti.
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