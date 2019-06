İngiltere'de iftarda 'Birliktelik' mesajı

5 Farklı sivil kuruluşuyla Brighton şehri belediyesi tarafından düzenlenen geleneksel iftar yemeğinde 'birliktelik' mesajı verildi. 3. yılına giren iftar programına yaklaşık 250 davetli katıldı.







İftar yemeğine şehrin iki milletvekili Peter Kyle , Lloyd Russel MP ile Eyalet Kraliyet temsilcisi , Eyalet başsavcısı yardımcısı , Sussex Üniversitesi rektörü ile farklı din ve toplum liderleri öne çıkan isimler oldu .





Katılımcılar 'birliktelik' temalı görüşlerini açıkladı. Program da ayrıca Time to Help kurumunun sunumu gerçekleşti ve katılımcılardan Time to Help İngiltere'ye yardım yapmaları istendi





Brighton belediyesinin maddi desteğiyle gerçekleşen iftar programına şehirde yaşayan ve faaliyet gösteren yaklaşık 60 dan farklı kurum, Sivil ve dini guruplardan temsilciler vardı .