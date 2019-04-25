İngiltere'de çok konuşulan karar! Ramazan dolayısıyla...

İngiltere Futbol Federasyonu, namıdiğer The FA, 6 Mayıs'ta başlayacak olan Ramazan'ı düşünüp 18 Mayıs'ta oynanacak finalle ilgili flaş bir karar imza attı!











Wembley'de finaldeki coşku ortamını bozmak istemeyen yetkililer, oyuncular birbirlerine yine de alkolsüz içecek fırlatmalarına izin verildiğini açıkladı.







Bu karar alınırken, Ramazan ayının yanı sıra 18 yaş altı oyuncuların da göz önünde bulundurulduğu belirtildi.







Kadrolara baktığımız ise Manchester City'de 3, Watford'da ise 1 oyuncunun müslüman olduğunu görüyoruz...



Müslüman futbolcuların inançlarını göz önünde bulunduran federasyon yetkilileri, Manchester City ile Watford arasında oynanacak finalde şampanya patlatılmasını yasakladığını duyurdu.