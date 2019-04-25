Samanyolu Haber /Spor / İngiltere'de çok konuşulan karar! Ramazan dolayısıyla... /25 Nisan 2019 15:58

İngiltere'de çok konuşulan karar! Ramazan dolayısıyla...

İngiltere Futbol Federasyonu, 18 Mayıs'ta oynanacak Federasyon Kupası final maçıyla ilgili çok konuşulacak bir karar aldı!

SHABER3.COM

İngiltere Futbol Federasyonu, namıdiğer The FA, 6 Mayıs'ta başlayacak olan Ramazan'ı düşünüp 18 Mayıs'ta oynanacak finalle ilgili flaş bir karar imza attı!

Müslüman futbolcuların inançlarını göz önünde bulunduran federasyon yetkilileri, Manchester City ile Watford arasında oynanacak finalde şampanya patlatılmasını yasakladığını duyurdu.

Wembley'de finaldeki coşku ortamını bozmak istemeyen yetkililer, oyuncular birbirlerine yine de alkolsüz içecek fırlatmalarına izin verildiğini açıkladı.

Bu karar alınırken, Ramazan ayının yanı sıra 18 yaş altı oyuncuların da göz önünde bulundurulduğu belirtildi.

Kadrolara baktığımız ise Manchester City'de 3, Watford'da ise 1 oyuncunun müslüman olduğunu görüyoruz...
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İngiltere'de çok konuşulan karar! Ramazan dolayısıyla... Sonraki Haber >>

41 yolcusu yangında ölen uçağın kanadındaki alevler içerden kaydedildi

41 yolcusu yangında ölen uçağın kanadındaki alevler içerden kaydedildi

Game of Thrones'ta büyük hata

Game of Thrones'ta büyük hata

Yeni Bamteli sohbeti yayınlandı....

Yeni Bamteli sohbeti yayınlandı....

Torpilli yolcu rezaleti: THY, yaşlı kadını uçaktan indirdi

Torpilli yolcu rezaleti: THY, yaşlı kadını uçaktan indirdi

Acil inişe geçen uçak havada alev topuna döndü

Acil inişe geçen uçak havada alev topuna döndü

Trenin önüne atladı ve kadını kurtardı

Trenin önüne atladı ve kadını kurtardı

Cep telefonu felaket getirdi

Cep telefonu felaket getirdi

Yaşlı kadını iten kadın polis!

Yaşlı kadını iten kadın polis!

Aşırı sağcı İngiliz siyasetçiye 'Milk Shake' şoku

Aşırı sağcı İngiliz siyasetçiye 'Milk Shake' şoku

Otomobil AVM'ye daldı

Otomobil AVM'ye daldı

PUAN DURUMU

FİKSTÜR

  • SıraTAKIMOP
  • 1Beşiktaş3479
  • 2Fenerbahçe3474
  • 3Torku Konyaspor3466
  • 4Medipol Başakşehir3459
  • 5Osmanlıspor FK3452
  • 6Galatasaray3451
  • 7Kasımpaşa3450
  • 8Akhisar Belediyespor3446
  • 9Antalyaspor3445
AYRINTILI PUAN DURUMU
  • 34.HAFTA
  • SIVASSPOR2 - 2FENERBAHCE
  • TRABZONSPOR0 - 6KASIMPASA
  • GENCLERBIRLIGI3 - 1ESKISEHIRSPOR
  • OSMANLISPOR1 - 0AKHISAR BELEDIYESPOR
  • KONYASPOR2 - 1BESIKTAS
  • MERSIN IDMAN Y.2 - 5BURSASPOR
  • GAZIANTEPSPOR2 - 0ANTALYASPOR
  • BAŞAKŞEHİR1 - 0ÇAYKUR RİZESPOR
  • GALATASARAY6 - 0KAYSERISPOR
AYRINTILI LİG FİKSTÜRÜ
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:19:42