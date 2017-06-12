İngiltere'de Başbakan May'in üzerindeki baskı artıyor

Perşembe günü gerçekleşen erken genel seçimlerde hiçbir parti meclis çoğunluğuna ulaşamadı. Başbakan May de, Kuzey İrlanda partisi DUP'nin (Demokratik Birlik Partisi) desteğiyle azınlık hükümeti kurmak için harekete geçti.



Bu, May'in partisinin çıkarlarını Kuzey İrlanda barış sürecinin önüne geçirmekle suçlanmasına neden oldu.

Gece boyu Başbakanlık Konutu'nun bulunduğu Downing Street'ten DUP ile görüşmelerin ne durumda olduğuyla ilgili kafa karıştırıcı açıklamalar geldi.

Önce temel konularda anlaşma sağlandığı, kısa süre sonra gelen bir başka açıklamada da müzakerelerin halen sürdüğü duyuruldu.

Sky News televizyonuna konuşan DUP lideri Arlene Foster da, ülkede istikrarı sağlamak için "ulusal bir hükümet" kurulması yönünde görüşmeleri sürdürdüklerini açıkladı. Foster, iki partinin büyük ilerleme kaydettiğini belirtti.





Salı günü DUP lideri Foster ile Başbakan Theresa May'in Downing Street'te bir araya gelmesi bekleniyor.





May hükümeti kuruyor





May'in yakın ortağı olduğu bilinen Çalışma ve Emeklilik Bakanı Damian Green, Başbakan Yardımcısı seçildi.





Green, otoritesini yeniden sağlamaya çalışan Theresa May'in kuracağı yeni hükümette bir bakıma "komutan muavini" görevi görecek. May'in iki yakın danışmanı Nick Timothy ve Fiona Hill, seçimlerden sonra istifa etmişlerdi.





Hazine Genel Sekreteri David Gauke ise Damian Green'in görevini devralacak. Adalet Bakanı ve Lordlar Kamarası Başkanı, Avam Kamarası lideri David Lidington olacak.





Theresa May'in kuracağı yeni hükümette görevlerini sürdürecek olan isimlerse şu şekilde:





Maliye Bakanı Philip Hammond,

İçişleri Bakanı Amber Rudd,

Dışişleri Bakanı Boris Johnson,

Brexit'ten sorumlu devlet bakanı David Davis,

Savunma Bakanı Michael Fallon

Sağlık Bakanı Jeremy Hunt

Corbyn: Hâlâ başbakan olabilirim

İngiltere Savunma Bakanı Michael Fallon , Muhafazakar Parti'nin DUP ile yapacağı bir anlaşmanın yalnızca ekonomi ve güvenlik gibi "büyük meseleleri" kapsayacağını söyledi.





Sosyal konularda ise DUP'un muhafazakar duruşuna kendini yakın görmediğini vurgulayarak, "Bu onları bütün görüşlerini kabul ettiğimiz anlamına gelmez" dedi.





Fallon ayrıca, May'in kararlarını verirken daha "kolektif" bir yaklaşım benimsemesi gerektiğine dikkat çekti.









Seçimden ikinci çıkan İşçi Partisi'nin lideri Jeremy Corbyn ise, "Hâlâ başbakan olabilirim" dedi.

İşçi Partisi, Parlamento'nun açılışında Kraliçe'nin yasama programını duyuracağı konuşması karşısında, hükümeti kurmak için kendi oluşturduğu program üzerinden yasa değişikliği getirmeye çabalayacak. Program, AB'den ayrılma süreci (Brexit), ülkedeki gençler ve kemer sıkma politikalarına odaklanacak. Kraliçenin konuşması genelde kazanan partinin yazdığı manifestodan oluşuyor.

Corbyn ayrıca May'e kimsenin güveninin kalmadığını ve Muhafazakarların nasıl bir programla geleceğinin de belli olmadığını ifade etti.

May için 'yürüyen ölü' benzetmesi

Öte yandan, May'e bir eleştiri de eski İngiltere Maliye Bakanı milletvekili George Osborne'dan geldi. George Osborne, Başbakan May'i "yürüyen bir ölü kadına" benzetti.

Evening Standard gazetesinin şimdiki editörü olan Osborne ayrıca, Muhafazakar Partili milletvekillerinin, May'in genel seçimdeki başarısızlığını kabul etmemesi karşısında öfkeli olduğunu dile getirdi.







