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İngiltere'de Assange'a hapis cezası
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İngiltere'de Assange'a hapis cezası
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01 Mayıs 2019 14:17
İngiltere'de Assange'a hapis cezası
Wikileaks'in kurucusu kefalet şartlarını yerine getirmediği gerekçesiyle 50 hafta hapis cezasına çarptırıldı
SHABER3.COM
Wikileaks kurucusu Julian Assange, Londra Mahkemesi tarafından kefalet şartlarını yerine getirmediği gerekçesiyle 50 hafta hapis cezasına çarptırıldı.
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